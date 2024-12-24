تقرير: الإجراءات العسكرية الإسرائيلية كان لها “تأثير على قتل حماس” 6 رهائن

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القاهرة (رويترز) – كشف تحقيق عسكري نشر يوم الثلاثاء أن أنشطة للجيش الإسرائيلي كان لها “تأثير” على قرار مسلحي قتل ستة رهائن في غزة في أغسطس آب.

أثارت عملية استعادة جثث ست رهائن إسرائيليين في سبتمبر أيلول، منها جثة الأمريكي الإسرائيلي هيرش جولدبرج بولين، صدمة عميقة في إسرائيل، مما دفع نصف مليون شخص إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة رهائن مع حماس.

تم إطلاق النار على الستة، الذين خطفهم مسلحون فلسطينيون خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، قبل ما بين 48 و72 ساعة من عثور القوات الإسرائيلية عليهم، وفقا لتقديرات وزارة الصحة.

وخلص التحقيق إلى أن الرهائن قُتلوا على يد خاطفيهم، وأن نشاط الجيش الإسرائيلي “في المنطقة، على الرغم من كونه تدريجيا وحذرا، كان له تأثير في حينه” على قرار المسلحين بتنفيذ عمليات القتل.

وأوضح التحقيق أن الجيش لم يكن لديه معلومات مخابراتية مسبقة عن وجود الرهائن الستة في المنطقة.

وقال منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في بيان يوم الثلاثاء “يثبت التحقيق الذي نُشر الليلة مرة أخرى أن عودة جميع الرهائن لن تكون ممكنة إلا من خلال صفقة”.

وتتواصل المحادثات بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فريق تفاوض إسرائيليا يعتزم العودة إلى إسرائيل من قطر مساء الثلاثاء لإجراء “مشاورات داخلية” بشأن صفقة الرهائن بعد أسبوع مهم من المحادثات بشأن غزة.