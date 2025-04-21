تقرير للامم المتحدة يكشف توسع نفوذ مراكز الاحتيال الالكتروني في آسيا

afp_tickers

2دقائق

اعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن الشبكات الإجرامية الآسيوية التي تدير مراكز احتيال إلكتروني تدر مليارات الدولارات، توسع أنشطتها في العالم.

وقال بنيديكت هوفمان الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لقضايا المخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ “نشهد تمددا عالميا لجماعات في الجريمة المنظمة لشرق آسيا وجنوب شرقها”.

وأضاف “يعكس ذلك تمددا طبيعيا مع نمو الصناعة والبحث عن أساليب وأماكن جديدة لممارسة هذه الأنشطة ويعكس أيضا استراتيجية ضد المخاطر مستقبلا في حال استمرار وتكثيف الاضطرابات في جنوب شرق آسيا”.

ويحذر التقرير الجديد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لقضايا المخدرات والجريمة من تمدد هذه الشبكات التي تقوم الآن بعمليات في أميركا الجنوبية وافريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وبعض جزر المحيط الهادئ.

تحصل العصابات الصينية وتلك من جنوب شرق آسيا على مليارات الدولارات سنويا من خلال عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمارات والعملات المشفرة والاحتيال العاطفي.

وتوظف هذه المراكز جيوشا من العاملين هم في كثير من الأحيان ضحايا الاتجار ويعملون في ظروف مزرية.

وهذه الأنشطة شائعة بشكل رئيسي في المناطق الحدودية مع بورما وتايلاند وكمبوديا ولاوس.

وذكر التقرير أن دول شرق وجنوب شرق آسيا خسرت ما يقدر ب37 مليار دولار عام 2023 بسبب الاحتيال عبر الإنترنت، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن “خسائر أكبر بكثير” على مستوى العالم.

بدو/ليل/لين