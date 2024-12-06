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تكثيف البحث في نيويورك عن مطلوب بشبهة قتل رئيس أكبر شركة تأمين صحي

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نشرت شرطة نيويورك صورتين الخميس لرجل مكشوف الوجه مطلوب لصلته بمقتل رئيس أكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة في قلب مانهاتن، وقالت إنها تحقق في “هجوم متعمد ومقصود”. 

وقُتل براين تومسون، رئيس شركة “يونايتد هيلث كير” الأربعاء حوالى الساعة 6,45 بالرصاص خارج فندق هيلتون في وسط العاصمة المالية العالمية.

ونشرت شرطة نيويورك على حسابها في منصة إكس الخميس صورتين التقطتهما كاميرات مراقبة لرجل مطلوب على صلة بالجريمة، وهما أول صورتين تُنشران وتُظهران المشتبه به مكشوف الوجه ومغطى الرأس، ويبدو في إحدى اللقطتين مبتسما. 

وكتبت شرطة نيويورك “لا يبدو أن هذا عمل عنف عشوائي، فكل المؤشرات تدل على أنه كان هجوما متعمدا ومقصودا”. 

وقالت الشرطة إنها حشدت كامل طاقاتها، طالبة مساعدة الجمهور، وواعدة بمكافأة تصل إلى عشرة آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الجاني.

بعد اغتيال تومسون، رصد معهد أبحاث Network Contagion المتخصص في القضايا الرقمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي “زيادة في المنشورات… التي تمجّد الحدث، حتى إن بعضها دعا إلى مزيد من أعمال العنف”. 

وتؤشر ردود الفعل إلى وجود غضب شديد تجاه التأمين الصحي، وهو قطاع مربح في الولايات المتحدة. وتكثر التكهنات بأن المسلح سعى على الأرجح إلى الانتقام من رفض شركة التأمين تغطية نفقات طبية.

غو-ابو/جص/بم 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية