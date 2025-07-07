تلفزيون: الادعاء التركي يفتح تحقيقا بحق زعيم سياسي معارض

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إسطنبول (رويترز) – قالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن الادعاء التركي فتح تحقيقا‭ ‬يوم الاثنين بحق الزعيم السياسي المعارض أوزجور أوزيل بعد تصريحات أدلى بها تنتقد الحكومة والرئيس.

وأضافت المحطة أن الادعاء في العاصمة أنقرة سيحقق في التصريحات التي أدلى بها أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري يوم السبت لاحتمال توجيه اتهامات له بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض العلني على ارتكاب جريمة وإهانة وتهديد مسؤولين يتولون مناصب عامة.

وانتقد أوزيل في خطاب الحملة الآخذة في التوسع على مسؤولي البلديات التي تديرها المعارضة بعد أن اعتقلت السلطات التركية ثلاثة رؤساء بلديات آخرين يوم السبت بتهم فساد.