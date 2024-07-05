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تلفزيون عن أردوغان: زيارة بوتين قد تفتح فصلا جديدا في العلاقات التركية-السورية

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أنقرة (رويترز) – نقلت محطة إن.تي.في التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى يوم الجمعة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من قازاخستان حيث التقى الرئيس الروسي “قد ندعو السيد بوتين ومعه (الرئيس السوري) بشار الأسد. إذا تمكن السيد بوتين من القيام بزيارة لتركيا قد يكون ذلك بداية لعملية جديدة”.

ولم يتضح إن كانت الدعوة التي ذكرها أردوغان هي لزيارة الأسد لتركيا أم لاجتماع يعقد في مكان آخر.

وأضاف أن المسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد أو من الجماعات الكردية هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية السورية.

وانقطعت العلاقات بين دمشق وأنقرة إثر اندلاع الحرب الأهلية في سوريا التي دعمت فيها تركيا جماعات معارضة مسلحة سعت للإطاحة بالأسد.

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