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تنظيم الدولة الإسلامية يقتل 5 مقاتلين أكراد في شرق سوريا

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين أن التنظيم قتل خمسة مقاتلين أكراد خلال هجوم في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

وأكد فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز مقتل خمسة أفراد في الهجوم الذي وصفه بأنه أحد أعنف الهجمات ضد القوات منذ فترة.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة دير الزور في 2014 لكن الجيش السوري استعادها عام 2017.

وفرض التنظيم حكمه الإسلامي المتشدد على الملايين في سوريا والعراق لسنوات.

وأعلن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إقامة “دولة خلافة” على ربع مساحة سوريا والعراق عام 2014 قبل أن يُقتل في غارة نفذتها قوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا عام 2019 مع انهيار التنظيم.

ويحاول التنظيم في الآونة الأخيرة استعادة نشاطه في الشرق الأوسط والغرب وآسيا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية