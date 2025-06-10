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توفير أكثر من 10 آلاف استراحة لعمال خدمات التوصيل في الإمارات

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات توفير أكثر من 10 آلاف استراحة لعمّال خدمات التوصيل في كافة مناطق الدولة خلال فترة الظهيرة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأوردت “وام” أن تلك المحطّات مكيّفة ومزوّدة بوسائل الراحة ليستخدمها عمّال التوصيل خلال فترة تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” الممتدة من 15 حزيران/يونيو حتى 15 أيلول/سبتمبر ويمكن لهم الوصول لأقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المبادرة كون قطاع خدمات التوصيل يُعد من القطاعات اللوجستية الحيوية التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمّال في موقع ثابت خلال فترة تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة ودقّة، وفق “وام”.

م ل/

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