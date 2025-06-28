توقيف ستة إسرائيليين هاجموا جنودا في الضفة الغربية المحتلة

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت توقيف ستة إسرائيليين بعد مهاجمتهم جنودا في وسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وجرت عمليات التوقيف قرب قرية كفر مالك حيث قُتل ثلاثة فلسطينيين، وفق السلطة الفلسطينية، عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون القرية مساء الأربعاء.

وليل الجمعة السبت، رصد جنود “عددا من المدنيين الإسرائيليين كانوا يتّجهون في مركبات نحو منطقة مصنّفة على أنّها عسكرية مغلقة، قرب قرية كفر مالك” على بعد حوالى عشرة كيلومترات شمال شرق رام الله حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش “لدى وصول القوات الأمنية، قام عشرات المدنيين الإسرائيليين برشقها بالحجارة كما اعتدوا على الجنود جسديا ولفظيا”، موضحا أنّ “المدنيين أنفسهم قاموا بتخريب… مركبات قوات الأمن وحاولوا دهس أفرادها”.

وأشار الجيش إلى أنّه تمّ في النهاية تفريق التجمّع “وأُلقي القبض على ستة مدنيين إسرائيليين تم تسليمهم للشرطة الإسرائيلية”.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، لم يرغب المتحدث باسم الجيش بتأكيد ما إذا كان الموقوفين يسكنون في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وأحال الأمر إلى الشرطة التي لم يتسنّ الوصول إليها للتعليق.

والخميس، شارك مئات الفلسطنيين في كفر مالك في تشييع ثلاثة شبّان قُتلوا الأربعاء خلال اقتحام المستوطنين القرية.

وندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية في منشور على منصة إكس، بـ”التواطؤ الرسمي” من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي اتهمته مساء الأربعاء بأنه “منع فرق الإسعاف من الوصول إلى الجرحى” في كفر مالك.

كذلك، اتهمت الجيش الإسرائيلي بـ”عرقلة دخول فرق الدفاع المدني إلى القرية على مدى ساعات، ما أتاح انتشار حرائق أشعلها المستوطنون وتدمير عشرات المنازل”.

ولم يدلِ الجيش الإسرائيلي بتعليق محدّد على هذه الاتهامات، ردا على سؤال فرانس برس.

وفي إشارة إلى الأحداث التي جرت مساء الأربعاء في كفر مالك، قال متحدث باسم الجيش لفرانس برس إنّ جنودا تدخلوا لفض اشتباكات اندلعت بين فلسطينيين و”عشرات المدنيين الإسرائيليين الذين أشعلوا النار في ممتلكات هناك”.

وخلال العملية، أطلق جنود النار باتجاه “عدد من الإرهابيين الذين أطلقوا النار من كفر مالك وألقوا حجارة على قوات الأمن”.

مج/ناش/ص ك