توقيف عشرة اشخاص إثر الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول

afp_tickers

2دقائق

أوقف عشرة اشخاص على ذمة التحقيق الاربعاء، غداة الهجوم أمام القنصلية الاسرائيلية في اسطنبول، وفق ما افادت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مواكبة للتحقيق الذي يجريه ثلاثة مدعين في اسطنبول بتكليف من وزارة العدل، أن “عدد الاشخاص الموقوفين، وبينهم الإرهابيان اللذان لا يزالان في المستشفى، ارتفع الى عشرة”.

وقُتل أحد منفذي الهجوم الثلاثة فيما لا يزال الاثنان الآخران في المستشفى الاربعاء، على أن يمثلا امام الشرطة بعد تلقيهما العلاج.

ولم تتبنّ أي جهة الهجوم، لكن المهاجم الذي قتل يونس أ. (32 عاما) والمولود في أضنة بجنوب تركيا، ذكرت الصحافة التركية أنه على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية.

واكتفت وزارة الداخلية بالقول إنه مرتبط “بمنظمة ارهابية تستغل الدين”.

وأضافت أن المهاجمين الجريحين شقيقان وعلى صلة بتهريب المخدرات.

وإضافة الى التوقيفات الثلاثة الاولى التي أُعلنت الثلاثاء، تم توقيف خمسة اشخاص آخرين في اطار التحقيق.

وجرى إخلاء القنصلية وكل الممثليات الدبلوماسية الاسرائيلية “في تركيا والمنطقة” في الاسابيع التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 والذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ووقع إطلاق النار ظهر الثلاثاء في حي الأعمال باسطنبول. ووصل المهاجمون الثلاثة المسلحون ببنادق في سيارة مستأجرة من محافظة مجاورة.

وأصيب عنصران في الشرطة بعد تدخلهما لصد المهاجمين.

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن المواجهة استمرت ما لا يقل عن عشر دقائق.

بغ-اش/ب ق/جك