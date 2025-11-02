ثلاثة قتلى بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي

قتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في البحر الكاريبي السبت، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في أحدث هجوم من نوعه في المياه الدولية.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي وأرسلت مقاتلات من طراز إف-35 إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الاميركية.

وأسفرت أكثر من 15 غارة أميركية على قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في الكاريبي عن مقتل 65 شخصا على الأقل في الأسابيع الأخيرة، ما أثار انتقادات حكومات دول المنطقة.

وقال هيغسيث في منشور على منصة اكس إن الضربة أصابت “قاربا آخر لتهريب المخدرات… في منطقة البحر الكاريبي”.

أضاف أن “هذا القارب، كغيره، معروف لدى استخباراتنا بتورطه في تهريب المخدرات”، مشيرا إلى أن “ثلاثة رجال من إرهابيي المخدرات كانوا على متنه أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. الارهابيون الثلاثة قتلوا جميعا”.

– “لا مبرر لها” –

ويعتبر خبراء أن الهجمات التي بدأت مطلع أيلول/سبتمبر ترقى إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين، كما أن واشنطن لم تقدم أي دليل يثبت بأن المستهدفين كانوا يهرّبون المخدرات أو مثّلوا تهديدا للولايات المتحدة.

وأكد هيغسيث أن واشنطن ستواصل “مطاردة.. وقتل” تجار المخدرات المفترضين.

ونشر تسجيلا مصوّرا للضربة تظهر لحظة استهداف المركب التي ظهرت بعدها كرة من النار.

وعلى غرار تسجيلات مصوّرة سابقة نشرتها الحكومة الأميركية، تم إخفاء أجزاء من القارب، ما يجعل التحقق من عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه أمرا مستحيلا.

وحضّت الأمم المتحدة الجمعة واشنطن على وقف ضرباتها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هؤلاء الأشخاص قتلوا “في ظروف لا مبرر لها في القانون الدولي”.

وأضاف بأن “هذه الهجمات، وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة، أمر غير مقبول”.

من جانبه، اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه اتهامات رسمية مرتبطة بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة، واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة “لفرض تغيير النظام” في كراكاس بهدف السيطرة على النفط الفنزويلي.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد على أنه لا يفكر في تنفيذ ضربات ضد فنزويلا، متراجعا عن مواقف سابقة له.

ويؤكد مادورو بأن أي زراعة للمخدرات لا تتم في فنزويلا التي يقول إنها تُستخدم ضد رغبتها كممر لتهريب الكوكايين الكولومبي.

وأوضحت إدارة ترامب في مذكرة للكونغرس بأن الولايات المتحدة تخوض “نزاعا مسلحا” ضد عصابات المخدرات الأميركية اللاتينية التي تصفها بأنها جماعات إرهابية في معرض تبريرها للضربات.

