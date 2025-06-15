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ثمانية قتلى وأكثر من 130 جريحا جراء الهجمات الصاروخية الايرانية على إسرائيل (الاسعاف الاسرائيلي)

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أدت موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل ليل السبت الأحد، بينهم أطفال، وفق خدمة الاسعاف الاسرائيلية، بعد أن دفعت صفارات الانذار ملايين الأشخاص ليهرعوا إلى الملاجئ.

وفي وسط اسرائيل، قُتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل يبلغ 10 أعوام، وأصيب نحو 100 آخرين في هجوم صاروخي، وفقا للمتحدث باسم نجمة داوود الحمراء.

وأضاف المتحدث أن 37 شخصا آخرين أصيبوا في منطقة شفيلا.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في منشور على منصة اكس أن ضربة في منطقة تل أبيب أدت إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات.

وبعد أن دمر هجوم سابق مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة الجليل الغربي في إسرائيل في وقت متأخر السبت، قالت نجمة داوود الحمراء إن ثلاث نساء قُتلن.

وأكدت خدمة الإسعاف في بيان وفاة امرأتين في الموقع فيما أعلنت وفاة الثالثة في المستشفى.

وقالت خدمة الإسعاف إن صاروخا إيرانيا أصاب منزلا في منطقة حيفا السبت ما أسفر عن مقتل امرأة في العشرينات وإصابة 14 شخصا آخرين.

وقال متحدث باسم خدمة نجمة داوود الحمراء للقناة ال12 الإسرائيلية إن قرابة 200 شخصا أصيبوا في ضربات صاروخية إيرانية ليلا.

وليل السبت أعلنت إسرائيل إنها تعمل على اعتراض وابل من الصواريخ التي أطلقت من إيران وتنفيذ ضربات على طهران في وقت واحد.

بور-سكو/سام-غد/سام

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