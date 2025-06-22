جروسي: ليس من الممكن بعد تقييم الأضرار بموقع فوردو الإيراني

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فيينا (رويترز) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الأحد إن الغارات الجوية الأمريكية أصابت موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم الواقع في قلب جبل.

لكنه أضاف في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) أنه من غير الممكن بعد تقييم الأضرار التي وقعت تحت الأرض هناك.

ولم يتمكن مفتشو الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الذين يرأسهم جروسي، من تفتيش المنشآت النووية الإيرانية منذ الغارات الإسرائيلية الأولى عليها في 13 يونيو حزيران.

وقال جروسي إنه يأمل في أن يتمكنوا من العودة إلى فوردو ومواقع أخرى في أقرب وقت ممكن.