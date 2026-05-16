جزر القمر تعلق زيادات أسعار الوقود بعد احتجاجات

موروني 16 مايو أيار (رويترز) – أعلنت جزر القمر اليوم السبت تعليق العمل بأسعار الوقود الجديدة التي تم فرضها للتعامل مع تداعيات الحرب على إيران، وذلك بعد أن أدت الزيادات إلى خروج مظاهرات واشتباكات دامية في أنحاء الأرخبيل الواقع بشرق أفريقيا.

وجاء هذا الإعلان بعد مقتل شخص وإصابة خمسة في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في جزيرة أنجوان.

وقال وزير الطاقة أبوبكر سعيد في مؤتمر صحفي “استجابت الحكومة والرئيس غزالي (عثماني) لمطالب شعب جزر القمر. لم يكن هناك حل آخر سوى الاستماع إليهم. والهدف هو الحفاظ على السلام”.

وأضاف أن غزالي علّق العمل بالمراسيم المتعلقة برفع أسعار الوقود والتي صدرت في التاسع من مايو أيار الجاري لإتاحة المجال لإجراء محادثات حول هذا الموضوع.

واندلعت الاشتباكات أمس الجمعة بعد اجتماع بين رئيس بلدية ميرونتسي في جزيرة أنجوان ورابطة الصيادين التي أضربت عن العمل منذ يوم الأربعاء احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأُغلقت الطرق بالحجارة في موتسامودو عاصمة أنجوان وفتحت تحقيقات قضائية لتحديد ملابسات وفاة الشخص.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)