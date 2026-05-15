جزر سليمان تنتخب زعيم المعارضة ماثيو ويل رئيسا للوزراء

انتخبت جزر سليمان الجمعة ماثيو ويل رئيسا جديدا للوزراء، والذي يُعدّ من أبرز منتقدي تقارب البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ مع الصين.

وفاز زعيم الحزب الديموقراطي لجزر سليمان ماثيو ويل بـ26 صوتا في مقابل 22 صوتا حصل عليها مرشح الحكومة، وذلك بعدما أُطيح رئيس الوزراء السابق جيريمياه مانيلِه بحجب الثقة عنه في البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال ويل (57 عاما) للصحافيين خارج البرلمان “التغيير آت. هذه التغييرات مؤلمة ولكنها ضرورية”.

وأضاف “لسنا بمنأى عن التطوّرات الجيوسياسية”، داعيا شباب جزر سليمان إلى “التحلّي بالطموح”.

ومنذ تولّيه زعامة المعارضة في العام 2019، وهو العام الذي حوّلت فيه جزر سليمان علاقاتها الدبلوماسية من تايوان إلى الصين، قاد ويل حملة من أجل تعزيز الشفافية الحكومية في التعامل مع شركات التعدين والأخشاب الأجنبية.

وعلى رغم أن عدد سكان البلاد لا يتجاوز 700 ألف نسمة، فإن جزر سليمان تحتلّ موقعا استراتيجيا على بعد 1600 كيلومتر شمال شرقي أستراليا.

ويتحدر ويل، وهو محاسب سابق، من إقليم مالايتا، أكبر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان، والذي قاطعت حكومته المحلية الشركات الصينية حتى العام 2023.

وكان ويل انتقد رئيس الوزراء الأسبق ماناسيه سوغافاري الذي أبرم اتفاقا أمنيا سريا مع الصين، بعدما قال إنه “عاد إلى الوطن” لدى وصوله إلى بكين في زيارة العام 2023.

واعتبرت الأستاذة المشاركة في الجامعة الوطنية الأسترالية أنوك رايد أن انتخاب ويل يمثّل “تحوّلا زلزاليا” في سياسة جزر سليمان.

وأضافت أنه يُرجَّح أن يتخذ نهجا “أكثر اعتدالا” حيال العلاقات مع الصين، مع التركيز على المصلحة الوطنية والتعليم والشرطة والصحة.

من جانبها، هنّأت وزارة الخارجية الصينية ويل على انتخابه، مؤكدة استعدادها للعمل مع حكومته.

وقال المتحدث باسم الخارجية غوو جياكون إن “الصين مستعدّة للعمل مع حكومة جزر سليمان الجديدة لتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وبحسب الدبلوماسي الأسترالي السابق لدى جزر سليمان جيمس باتلي فإن ويل “براغماتي في تعاطيه مع العلاقات الدولية”، مرجّحا أن يواصل موازنة العلاقات مع الصين وأستراليا.

