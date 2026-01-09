جماعات كردية ترفض الانسحاب من حلب السورية وأمريكا تضغط لإنهاء القتال

5دقائق

من محمود حسانو وأورهان قره مان

حلب (سوريا) 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – تعهدت جماعات كردية في حلب السورية اليوم الجمعة بالدفاع عن مناطقها من القوات الحكومية رافضة شروط وقف إطلاق النار التي أعلنتها دمشق والتي تطالب المقاتلين الأكراد بالانسحاب من المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة.

وكشف العنف الذي شهدته حلب عن وجود صدع عميق بين الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع والقوات الكردية، التي قاومت مساع لدمج مقاتليها تحت راية السلطة المركزية.

وقُتل تسعة مدنيين على الأقل، ونزح أكثر من 140 ألفا من المنطقة. ولم تعلن الحكومة ولا القوات الكردية عن إجمالي رسمي للخسائر في صفوف مقاتليها.

واشترط إعلان وقف إطلاق النار الذي أصدرته وزارة الدفاع ليلا انسحاب القوات الكردية إلى منطقة في شمال شرق سورا خاضعة لسيطرتها. ومن شأن ذلك أن ينهي فعليا سيطرة الأكراد على جيوب من حلب تخضع لسيطرتهم منذ الأيام الأولى للصراع السوري الذي بدأ في 2011.

لكن مجالس كردية تدير منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب قالت في بيان نشرته وسائل إعلام كردية في سوريا إن “النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها”. واتهم البيان قوات الحكومة السورية بتنفيذ “هجوم بالأسلحة الثقيلة وقصف عنيف”.

* أمريكا تأمل في التهدئة

ينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب القوات الكردية بحلول الساعة التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة، لكن وفقا لمصادر أمنية سورية، لم ينسحب أحد خلال الليل.

ورحب توم براك، المبعوث الأمريكي لسوريا، في وقت سابق بما وصفه “بوقف إطلاق النار المؤقت”، وقال إن واشنطن تعمل بشكل مكثف لتمديده إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في التاسعة صباحا.

وكتب على إكس “نأمل أن تجلب عطلة نهاية الأسبوع هدوءا يدوم أكثر وحوارا أعمق”.

وتشارك واشنطن بقوة في الجهود الرامية إلى اندماج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتحظى بدعم عسكري أمريكي منذ أكثر من عشر سنوات، مع القوات الحكومية في دمشق.

ومع ذلك، لم يتحقق الكثير منذ توقيع الجانبين على اتفاق إطاري في مارس آذار 2025، والذي دعا إلى استكمال العملية بحلول نهاية العام الماضي.

وشاهد مراسل رويترز في حلب أكثر من عشر حافلات خاوية تدخل حي الشيخ مقصود صباح اليوم الجمعة. وقالت مصادر أمنية حكومية إن من المتوقع أن تنقل المقاتلين الأكراد للأجزاء الشرقية من سوريا التي تسيطر عليها القوات الكردية.

وتقول تركيا إن قوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور وحذرت بالقيام بعمل عسكري إذا لم تحترم قوات سوريا الديمقراطية اتفاق الاندماج.

وعبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي كان يتحدث يوم الأربعاء قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، عن أمله في أن يعود الوضع في حلب لما كان عليه “من خلال انسحاب عناصر قوات سوريا الديمقراطية”.

وأسس مقاتلون من قوات حماية الشعب الكردية حكما ذاتيا في مناطق واسعة من شمال سوريا بعد اندلاع الحرب في عام 2011، وأصبحوا فيما بعد المكون الرئيسي في تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الولايات المتحدة.

ولم يرد سيامند علي مسؤول العلاقات الإعلامية في وحدات حماية الشعب لطلب التعليق على عملية الإجلاء.

(شارك في التغطية حسين حياة سيفر من أنقرة وجنى شقير من دبي – إعداد سلمى نجم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)