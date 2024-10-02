جماعة الحوثي اليمنية: استهدفنا بصواريخ مواقع عسكرية في عمق إسرائيل

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دبي (رويترز) – قال يحيى سريع المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يوم الأربعاء إن الجماعة استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من طراز “قدس 5”.

وأضاف في بيان مصور بثه التلفزيون “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنّ استمرار الدعمِ الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار”.

وتابع أن الجماعة “لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان”.