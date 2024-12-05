جماعة حزب الله تعتزم دفع أكثر من 77 مليون دولار للأسر المتضررة من الحرب

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من تيمور أزهري ومايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم يوم الخميس إن الجماعة دفعت أكثر من 50 مليون دولار نقدا لأسر متضررة من الحرب مع إسرائيل في وقت تسعى فيه الجماعة المدعومة من إيران إلى تعزيز قاعدة دعمها بعد اندلاع صراع مدمر مع إسرائيل.

وأضاف قاسم في كلمة مسجلة أن المبالغ التي تتراوح بين 300 و400 دولار للشخص الواحد سيزيد إجماليها على 77 مليون دولار بعد الدفع لجميع الأسر المسجلة التي يبلغ عددها 233500 أسرة، وشكر إيران على مساعدتها حزب الله في تمويل هذا المسعى.

وأضاف أن حزب الله سيقدم أيضا ثمانية آلاف دولار لكل من دمرت الحرب منازلهم الأساسية، وستة آلاف دولار لإيجار مسكن لسنة للذين يعيشون في بيروت أو ضواحيها وأربعة آلاف دولار للذين يعيشون خارج العاصمة حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. وقال إن إيران هي الممول الأساسي لهذه المدفوعات.

أدت الضربات الإسرائيلية إلى تدمير مساحات شاسعة من المناطق ذات الأغلبية الشيعية التي تعد قاعدة دعم حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

ودخل وقف إطلاق النار في الصراع الذي استمر 14 شهرا حيز التنفيذ في أواخر الشهر الماضي، على الرغم من اتهام الأمم المتحدة ومسؤولين فرنسيين ولبنانيين إسرائيل بانتهاكه عشرات المرات.

وتقول إسرائيل إنها تلتزم بشروط الاتفاق، وتتهم حزب الله أيضا بانتهاكه.

وقال قاسم إنه مع صمت مدافع حزب الله إلى حد كبير، ستحول الجماعة اللبنانية تركيزها إلى إعادة الإعمار.

يقول البنك الدولي إن نحو 100 ألف منزل في لبنان تضرر جزئيا أو كليا في الصراع، وهو ما ينطوي على أضرار وخسائر بما يعادل نحو 3.2 مليار دولار.

وبدأ الصراع في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 حين بدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل تضامنا مع حليفته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ثم تصاعد بشدة في سبتمبر أيلول من العام الجاري.

ودعا قاسم “الدول من الأشقاء العرب والدول الصديقة” إلى المشاركة في إعادة الإعمار، وقال إن حزب الله سيعمل يدا بيد مع الحكومة اللبنانية.