جمعية تركية لرجال الأعمال تدافع عن نفسها بعد تحقيق في تصريحات لأحد مسؤوليها

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إسطنبول (رويترز) – دافعت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد) عن نفسها يوم الثلاثاء قائلة إنها تعمل من أجل المصلحة الوطنية، وذلك بعد بدء تحقيق في انتقاد أحد مسؤوليها التنفيذيين لحملة قضائية استهدفت شخصيات معارضة.

ويحقق مكتب الادعاء العام في تصريحات لرئيس المجلس الاستشاري الأعلى لتوسياد عمر أراس الأسبوع الماضي، قال خلالها إن التحقيقات القضائية مع شخصيات سياسية معارضة وصحفيين تثير القلق في المجتمع وتلحق الضرر بالديمقراطية.

ويشكل أعضاء توسياد 85 بالمئة من التجارة الخارجية لتركيا و80 بالمئة من عائدات ضرائب الشركات.

وفي بيان لم تشر فيه إلى التحقيقات قالت توسياد “نضع بشكل مستقل ونزيه القضايا التي ستساهم في رفاهية وتنمية بلدنا على جدول أعمالنا”.

وقال مسؤولون حكوميون إن تعليقات أراس تهدف إلى التدخل في الإجراءات القضائية الجارية.

وواجه سياسيون معارضون سلسلة من التحقيقات القانونية والاحتجاز والاعتقال فيما يقول منتقدون إنها محاولة من جانب الحكومة لقمع المعارضة والإضرار بفرصهم الانتخابية في المستقبل.

وتنفي الحكومة التركية الاتهامات بالتدخل السياسي في القضايا وتقول إن القضاء مستقل.