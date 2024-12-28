جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

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إقامت الهند السبت جنازة وطنية لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي هندس إصلاحات اقتصادية ارتقى فيها ببلاده إلى مصاف القوى العالمية.

وتوفّي مانموهان سينغ الذي تولّى رئاسة الحكومة بين العامين 2004 و2014، مساء الخميس في أحد مستشفيات نيودلهي عن 92 سنة. وشهدت ولايته الأولى ازدهارا اقتصاديا للهند التي باتت اليوم ثالث قوّة اقتصادية في آسيا.

وبعد تكريم أخير في مقرّ حزبه “المؤتمر الوطني الهندي”، نُقل نعشه المغطّى بأكاليل الورد عبر نيودلهي بمواكبة القوى الأمنية.

وحضر الجنازة كلّ من رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جانب مسؤولين عسكريين ومدنيين كبار.

وكان بين الحضور أيضا ملك بوتان جيغمه خيسار نمغيل وانغشاك.

وأقيمت مراسم التشييع في العاصمة الهندية نيودلهي وحظي سينغ بتكريم عسكري مع إطلاق طلقات مدفعية قبل إحراق جثمانه.

وإثر وفاته، أعلن حداد وطني لسبعة أيام بدأ رسميا الخميس ويستمر حتّى الأربعاء.

وأشاد ناريندرا مودي بذكرى “أحد أكبر زعماء الهند”، فيما نوهّت الرئيسة مورمو بـ”الخدمات التي قدّمها للأمّة” و”تواضعه الكبير”.

وصرّح زعيم المعارضة راهول غاندي الذي شارك عائلة الفقيد الصلاة لراحة نفسه أنه فقد “مرشدا” أدار البلد “بحكمة كبيرة ونزاهة”.

– “السيّد النظيف” –

ولد مانموهان سينغ سنة 1932 في بلدة كاه الواقعة في باكستان راهنا ودرس الاقتصاد في جامعتي كامبريدج وأكسفورد العريقتين بعد حصوله على منح دراسية.

وشغل عدّة مناصب إدارية في الوظيفة العامة وتعاون مع منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، لكنه لم ينتخب لأيّ منصب عام قبل تولّي رئاسة الوزراء.

كان حاكما للمصرف المركزي في البلد عندما تمّت الاستعانة بخبرته العام 1991 لإخراج الهند من أسوأ أزمة مالية في تاريخها المعاصر.

وخلال ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نموّا سنويا نسبته 9% ما أعطى البلاد أهمية دولية كانت تسعى إليها منذ فترة طويلة.

غير أن تباطؤ النموّ في السنوات التالية انعكس سلبا على ولايته الثانية.

وأبرم مانموهان سينغ كذلك اتفاقا نوويا تاريخيا مع الولايات المتحدة، رأى أنه يساعد الهند على تلبية حاجاتها الاستراتيجية.

وتلطخت سمعة سينغ الذي كان ملقّبا “السيّد النظيف” خلال سنوات حكمه العشر بعد الكشف عن سلسلة من قضايا الفساد.

وكان مانموهان سينغ ينتقد بشدّة سياسة ناريندرا مودي الاقتصادية، محذّرا أيضا من مخاطر التوتّرات العرقية والطائفية المتنامية على النظام الديموقراطي الهندي.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن ب”رجل دولة حقيقي”، مشيرا إلى أنه “صنع تقدّما رائدا سيواصل تعزيز دولنا والعالم لأجيال مقبلة”.

بور-بجم/كام-م ن/ب ق