غزة: عندما تتحوّل المساعدات الإنسانية إلى فخ مميت!

فلسطينيون يحملون جثمان ريم الأخرس التي قُتلت وهي في طريقها إلى مركز إغاثة في غزة، خلال جنازتها في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الثلاثاء 3 يونيو 2025. The Associated Press. All Rights Reserved.

هل يشكك أحد في أن أكثر من مليوني شخص في غزة، نصفهم من الأطفال، يعانون؟ لقد حذّر تقرير مستقل من أن سكان القطاع بأكملهم معرضون لخطر المجاعة.

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إيموجين فولكس تقدم إيموجين فولكس تقارير من جنيف لصالح هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) وموقع swissinfo.ch . انظر 1 لغة أخرى English en When aid to Gaza turns deadly الأصلي طالع المزيدWhen aid to Gaza turns deadly

وتشير تقارير الواردة من عين المكان إلى أن عمل المستشفيات على حافة الانهيار، والمياه العذبة نادرة، والحصار الكامل المفروض على القطاع منذ شهر مارس حتى الآن لم يسمح بدخول الإمدادات الغذائية والصحية بالكامل.

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ومنذ الهجمات الوحشية التي شنتها حركة حماس الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كان هناك خلاف حول نوع المساعدات التي يجب أن تدخل إلى غزة، ومن الذي يجب أن يوصلها. وقد انتقدت إسرائيل الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين، الأونروا، مشيرة إلى أن الوكالة تتعاون مع حماس، أو أن الأمم المتحدة نفسها لا تستطيع القيام بعملها، أو أن المساعدات الأممية تُسلم مباشرة إلى حماس.

في المقابل، تنفي الأمم المتحدة ذلك، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلًا على تواطؤا الأونروا مع حماس، أو على استيلاء حماس على إمدادات المساعدات الأممية. وتوضح وكالات الإغاثة أن إسرائيل تسيطر على جميع المداخل إلى غزة، لذا يمكنها السماح بدخول الشاحنات المحملة بالإمدادات. كما يمكنها، بما أن قواتها العسكرية موجودة على الأرض في القطاع، تنسيق تسليم آمن مع الأمم المتحدة. وكقوة احتلال، بموجب القانون الدولي، لديها مسؤولية للقيام بذلك.

وسط الادعاءات والادعاءات المضادة، تنتظر إمدادات الأمم المتحدة، من طعام، وحليب أطفال، وأدوية، ومواد تنظيف، وماء أو وقود. وكذلك ينتظر سكان غزة الذين يزدادون يأسًا. وليس من المستغرب أن المشاهد التي تظهر أطفالًا صغارًا يُسحقون في الحشود أثناء محاولتهم الحصول على وعاء من الحساء تثير غضبًا عالميًا. ولتخفيف المعاناة، أعلنت الولايات المتحدة فجأة عن خطة مساعدات جديدة، ممثلة في ما يُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)”. التي تُدار من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، بدعم من شركات أمنية خاصة ومسلحة متجاوزة بذلك دور الأمم المتحدة ووكالاتها.

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جدل وعنف

كما نعلم الآن، بدأت مؤسسة GHF العمل وسط جدل وعنف قاتل. فقد أهرقت دماء العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) أن أطباءها قد أُرهقوا بسبب عدد الجرحى المصابين بأعيرة نارية. وقد اقر الجيش الإسرائيلي، الذي كان على ما يبدو يتولى تأمين طرق الوصول إلى نقاط توزيع “مؤسسة غزة الإنسانية”، الآن بأنه أطلق النار على أشخاص يشتبه بهم.”.

وإزاء عدم السماح للصحافيين والصحافيات الدوليين بدخول غزة، مما يجعل من الصعب تغطية ما يجري هناك، قررت زميلتنا إيموجين فوكس من سويس إنفو (SWI swissinfo.ch)، في بودكاست “من داخل جنيف”، هذا الأسبوع تسليط الضوء على تحديات تقديم المساعدات في منطقة نزاع، وقد سألت محاوريها أيْن أخطأت مؤسسة غزة الإنسانية في ضوء القانون الدولي الإنساني؟

لهذا السبب قررت التحدث أوّلا إلى شخص يتواجد بانتظام في غزة، وهو غير منحاز لأي طرف من أطراف النزاع، ولا رابط له حتى بالأمم المتحدة، والمعني بالأمر هنا هو كريس لوكيير، أمين عام منظمة أطباء بلا حدود (MSF) التي تدعم مستشفيين في غزةن بالإضافة إلى ست عيادات ومستشفى ميداني هناك.

ويقول لوكيير: “نحن نقدم الدعم الجراحي، ورعاية المصابين والمصابات، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأمومة والأطفال، والرعاية الصحية الأولية، والتطعيم، وخدمات الصحة النفسية، كما نقوم أيضًا بتوزيع المياه”.

هذا نطاق واسع من الخدمات، نظريًا. أما في الواقع، يقول لوكيير، أن منظمة أطباء بلا حدود، مثل الأمم المتحدة، قد تعرضت خدماتها للإعاقة بسبب الحصار “المحكم” الذي فرضته السلطات الإسرائيلية منذ 3 مارس. وهذا يعني تغير طرق رعاية المرضى؛ حيث تُضَمَّد الجروح بشكل أقل تكرارًا، مما يزيد خطر العدوى. وقال لوكيير إن المنظمة تسير على حبل مشدود للحفاظ على الإمدادات الأساسية فقط لهذه الخدمات.”

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وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن المشكلة الحقيقية التي تعيق وصول المواد الإغاثية ليست الحصار، بل حقيقة أن المساعدات تذهب إلى حماس. فيرد لوكيير بحذر؛ فهو ذو خبرة كافية ليعرف أن “تحويل المساعدات هو مصدر قلق شائع في مناطق النزاع.” لكنه يصر: “يمكننا ضمان أن الإمدادات الطبية والمساعدات التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود تذهب مباشرة إلى السكان.” ويضيف، إذا كانت إسرائيل لديها حقًا أدلة على حدوث تحويل، فعليها تقديمها.

مسيسة ومسلحة

هذان الوصفان كررهما يان إيغلاند الذي شارك أيضا في حوار بودكاست “من داخل جنيف”. وإيغلاند هو أحد أكثر الخبراء الإنسانيين خبرة وبراغماتية في العالم. وكان مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من عام 2003 إلى 2007، ثم قاد لاحقا فريق العمل الإنساني للأمم المتحدة في سوريا، وهو الآن الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين.

وبالنسبة لإيغلاند “القول إن المساعدات في غزة يتم تحويل وجهتها هي مجرد خرافة”. ويضيف خلال الحوار: “لم تقدم إسرائيل إلى الأمم المتحدة أي دليل يثبت ادعائها”. ويميز إيغلاند ولوكيير بين النهب وتحويل وجهة المساعدات. في العديد من مناطق الأزمات (في الصومال أو سوريا) قامت الجماعات المسلحة باختطاف إمدادات المساعدات، واستخدمتها بشكل رئيسي لصالحها – هذا هو تحويل المساعدات

اما النهب، فهو شيء مختلف: فقد اقتحمت حشود جائعة ويائسة مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في غزة قبل أسبوع أو نحو ذلك. وأخذت أكياس الدقيق. لكن وكالات الإغاثة تصر على أن هذا النوع من الأمور لا يحدث عندما تكون هناك مساعدات كافية. خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، دخلت مئات الشاحنات إلى غزة كل يوم، وتقول الأمم المتحدة إنها قدمت المساعدات بنجاح عبر القطاع، بما في ذلك لأولئك الذين هم ضعفاء جدًا ولا يقدرون على التنقل للبحث عن الإمدادات الغذائية.

فضلا عن ذلك، يشير كل من لوكيير وإيغلاند إلى أن وكالات الإغاثة المعتادة لديها استراتيجيات دقيقة لتجنب كل من النهب وتحويل المساعدات. لكن ما أثار قلق إيغلاند أكثر، في اللحظة التي تم فيها الإعلان عن إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية”، هو عدم إيلاء أي اهتمام للمبادئ الإنسانية الأساسية للحياد وعدم التحيز.

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“يبدو أن العمل الإنساني قد تم تسييسه وعسكرته والتلاعب به”، قال إيغلاند لبودكاست “من داخل جنيف”، والذي يشرح قائلا: “كان على السكان أن يسيروا لمسافات طويلة عبر الأنقاض للحصول على المساعدات. ثم يكون هناك نوع من المخطط العسكري الذي يقرر من سيحصل عليها، وكيف سيحصلون عليها، وما إذا كانوا سيحصلون عليها.”

النزوح القسري

في الوقت نفسه، أثارت منظمة “ترايل إنترناشيونال”، وهي منظمة غير حكومية تراقب الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مخاوف أخرى. حتى الآن، كانت نقاط توزيع “جي إتش إف” موجودة فقط في الجنوب؛ بينما يبقى الشمال محظورًا على جميع المساعدات. وقد اقترحت إسرائيل أنها تخطط للاستيلاء على 75% من غزة ونقل سكانها إلى منطقة صغيرة خاضعة للإشراف في الجنوب.

وقال فيليب غرانت من “ترايل إنترناشيونال” لبرنامج “من داخل جنيف” إن إجبار الناس على النزوح للحصول على الطعام، يمكن أن يُفسر على أنه دعم لخطة إسرائيل، وبالتالي يمكن أن يجعل “مؤسسة جنيف الإنسانية” متواطئة.

“تقديم المساعدة المادية للخطة الإسرائيلية يمكن أن يُفسر على أنه تواطؤ في جريمة الحرب المتمثلة في النزوح القسري للسكان المدنيين. وهذا سيترتب عليه أولاً وقبل كل شيء إمكانية استخدام الولاية القضائية من طرف أي دولة في العالم تقريبا ضدها”، كما يقول.

ولا ينبغي الاستهانة بكلمات غرانت: في الماضي، جمعت “ترايل” (TRIAL ) معلومات أدت إلى إدانات، بما في ذلك زعيم الحرب الليبيري السابق أليو كوسياه، الذي بعد طلبه اللجوء في سويسرا، حُكم عليه من قبل المحكمة الجنائية السويسرية بالسجن 20 عامًا لارتكابه جرائم حرب. وبينما يؤكد غرانت أن قضية “مؤسسة غزة الإنسانية” لا تزال في مرحلة “قد” حاليًا، فإن “ترايل” تقوم حاليا بمراقبة خطواتها عن كثب

العمل الإنساني “ليس لعب أطفال”

عندما اندلعت أعمال العنف في اليوم الذي بدأت فيه “مؤسسة غزة” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا العمل، شعر عمال الإغاثة ذوو الخبرة بالذعر، لكنهم لم يتفاجأوا. ويعتقد لوكيير من منظمة أطباء بلا حدود أن الكارثة تظهر نقصًا شديدًا في التجربة والخبرة.

“هذا ليس لعب أطفال”، يقول عن عمليات الإغاثة الناجحة. “إنها ليست عملية عسكرية. إنها شيء مختلف يتطلب عقودًا من الخبرة. لذا يؤلمني أن أقول ذلك، لكن لم يكن مفاجئًا رؤية تلك الصور المروعة من الأيام الأولى لعمليات المؤسسة في غزة.”

في هذه الأثناء، قامت هذه المؤسسة المثيرة للجدل، التي كان من الصعب على الصحفيين الوصول إليها، بإنشاء بريد إلكتروني إعلامي مجهول، والذي جاء في إحدى مراسلاته يوم الجمعة (6 يونيو) “تفخر GHF بأنه تم تسليم ما يقرب من 8.5 مليون وجبة حتى الآن – دون حوادث.” وعندما طُلب منهم التوضيح، أرسلت المؤسسة لي بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنه “لم يحدث أي عنف في موقعنا أو بالقرب منه منذ بدء العمليات الأسبوع الماضي.”

و من الصعب التوفيق بين هذا البيان، والتقارير العديدة التي تفيد بأن العشرات من الفلسطينيين قُتلوا على مدى ثلاثة أيام متتالية أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تدعم مستشفى قريبًا، إنها استقبلت مصابًا بأعيرة نارية في اليوم الأول من عمليات “مؤسسة غزة الإنسانية” وحده.

ومثلما سبقت الإشارة، لا يُسمح للصحفيين الدوليين بدخول غزة، لذا لا يمكننا نقل ما يجري مباشرة. لكن ليس هناك أي مبررللشك في كلام وكالات الإغاثة الموجودة هناك. وهناك حقيقة واحدة يمكن التمسك بها: المنظمات مثل الأمم المتحدة، أطباء بلا حدود أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها عقود من الخبرة في مواقف صعبة للغاية.

وكما أخبرني إيغلاند، في الماضي، قاومت فرقة العمل الإنسانية في سوريا محاولات كل من قوات المعارضة والحكومة للسيطرة على المساعدات. وفي أفريقيا، أو في اليمن، واصلت وكالات الإغاثة ذات الخبرة تمسكها بمبادئها أيضًا.

لماذا يُفترض أن تكون غزة استثناءً؟ لماذا يجب أن يتم تسليم المساعدات لكيان خاص، وجديد تمامًا لمجرد أن طرفًا واحدًا في الصراع (إسرائيل) يقول إن النظام الحالي للأمم المتحدة لا يعمل؟

يصر إيغلاند على أن وكالات الإغاثة ذات الخبرة دائمًا ما تكون مستعدة للحديث عن كيفية تحسين أدائها. “نحن منفتحون على الحوار. هل يمكن أن نكون أكثر كفاءة؟ هل يمكننا الوصول إلى الناس بشكل أكثر مباشرة؟” لكن لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل عن المبادئ الأساسية للحياد وعدم التحيز، ولهذا السبب، على الأقل في الوقت الحالي، هناك إجماع من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ذات الخبرة في العمل الإنساني على عدم التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد