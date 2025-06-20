جوتيريش: أعطوا السلام فرصة في الصراع بين إسرائيل وإيران

reuters_tickers

7دقائق

من ديفيد برونستروم وجوينا تشياكو

(رويترز) – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة من أن اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني ربما “يشعل نارا لن يكون بوسع أحد السيطرة عليها”، ودعا طرفي الصراع والأطراف المحتملة الأخرى إلى “إعطاء فرصة للسلام”.

وفي وقت لاحق من نفس اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تحدث فيه جوتيريش، تبادل سفيرا إسرائيل وإيران الاتهامات الغاضبة وتعهدت إسرائيل بعدم وقف هجماتها.

وحذر جوتيريش أيضا في كلمته أمام المجلس من أن الهجمات على المنشآت النووية ربما تؤدي إلى إطلاق إشعاعات “داخل وخارج حدود” إيران، داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال إن هناك “لحظات لا تشكل فيها الاتجاهات التي نمضي بها مصير الأمم فحسب، بل ربما مستقبلنا الجماعي”.

وأضاف “هذه لحظة من هذا القبيل”.

وأوضح جوتيريش أن توسيع نطاق الصراع “سيشعل نارا لن يكون بوسع أحد السيطرة عليها… يجب ألا نسمح بحدوث ذلك”.

ومضى قائلا “لدى رسالة بسيطة وواضحة إلى أطراف الصراع وأطراف الصراع المحتملة وإلى مجلس الأمن بصفتي ممثلا للمجتمع الدولي: أعطوا السلام فرصة”.

وعُقدت جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة في الوقت الذي يلتقى فيه وزراء الخارجية الأوروبيون بنظيرهم الإيراني في محاولة لاختبار مدى استعداد طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد، رغم ضآلة احتمالات توقف إسرائيل عن هجماتها قريبا.

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا نووية في إيران في حين أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مع تصاعد الغارات الجوية المستمرة منذ أسبوع دون أي إشارة حتى الآن على وجود استراتيجية لوقفها.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قرارا خلال الأسبوعين المقبلين حول ما إن كان سيتدخل لمساندة إسرائيل. وقالت إيران يوم الجمعة إنها لن تناقش مستقبل برنامجها النووي في الوقت الذي تتعرض فيه للهجوم الإسرائيلي.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في حين قال نظيره الإسرائيلي داني دانون “لن نتوقف. لن نتوقف لحين القضاء على التهديد النووي الإيراني، ولن نتوقف قبل نزع سلاح آلتها الحربية، ولن نتوقف حتى يصبح شعبنا وشعوبكم آمنة”.

وقال إيرواني إن إيران “قلقة من تقارير موثوقة تفيد بأن الولايات المتحدة… ربما تنضم إلى هذه الحرب”، واتهم إسرائيل بقصف خمسة مستشفيات خلال هجماتها، وهي تهمة طالب دانون بتقديم أدلة عليها.

وقال دانون إن إسرائيل تتطلع إلى جهود حقيقية لتفكيك القدرات النووية الإيرانية خلال اجتماع يوم الجمعة بين وزراء الخارجية الأوروبيين ونظيرهم الإيراني، وليس مجرد جولة أخرى من المحادثات.

وأضاف للصحفيين “شهدنا محادثات دبلوماسية على مدى العقود القليلة الماضية، وانظروا إلى النتائج”.

وأردف قائلا “إذا كان الأمر سيكون بمثابة جلسة أخرى ومناقشات أخرى، فلن يتحقق نجاح”.

وتحدث رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في نطنز وأصفهان وأراك.

وقال إن مستوى النشاط الإشعاعي خارج موقع نطنز الإيراني لم يتغير وفي مستوياته الطبيعية، مما يشير إلى عدم وجود تأثير إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة هناك.

لكنه أضاف أنه جرى رصد تلوث إشعاعي وكيميائي داخل المنشأة.

وقال جروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست على علم بأي أضرار في محطة فوردو الإيرانية في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بمحطة بوشهر الإيرانية، قال جروسي إن أي هجوم عليها سيكون أشد خطورة، موضحا أن “هذه محطة طاقة نووية عاملة وبها آلاف الكيلوجرامات من المواد النووية”.

وأضاف “أريد أن أوضح الأمر بشكل قاطع وكامل: في حالة وقوع هجوم على محطة بوشهر للطاقة النووية، فإن القصف المباشر سيؤدي إلى إطلاق نسبة عالية جدا من النشاط الإشعاعي في البيئة”.

وتابع قائلا “وبالمثل، فإن الضربة التي تعطل الخطين الوحيدين اللذين يزودان المحطة بالطاقة الكهربائية يمكن أن تتسبب في انصهار قلب المفاعل”.

وأوضح أن أي هجوم على مفاعل طهران للأبحاث النووية سيكون له أيضا عواقب وخيمة “بشكل مرجح لمناطق واسعة من مدينة طهران وسكانها”.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي كميل شيا إن الولايات المتحدة “تواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل وتدعم إجراءاتها في مواجهة طموحات إيران النووية”

وأضافت “لم يعد بإمكاننا تجاهل أن إيران لديها كل ما تحتاجه للحصول على سلاح نووي”.

وطالبت الصين وروسيا أيضا بوقف فوري للتصعيد.

وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن تصرفات إسرائيل تنذر بجر دول ثالثة إلى الصراع وإنه يجب تجنب تدويل الصراع.

وأضاف أن استهداف ما وصفه بالمنشآت النووية المدنية السلمية الإيرانية “يمكن أن يغرقنا في كارثة نووية لم يسبق لها مثيل”

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية لكنها لا تؤكد ذلك ولا تنفيه.