جوتيريش يدعو للسلام في غزة ولبنان وأوكرانيا والسودان

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قازان (روسيا) (رويترز) – قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس لزعماء دول مجموعة بريكس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العالم بحاجة إلى السلام في قطاع غزة ولبنان وأوكرانيا والسودان.

وأضاف جوتيريش في قمة بريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية “نريد السلام في كل مكان”.

وتابع “نحتاج إلى السلام في أوكرانيا. سلام عادل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وذكر مكتب جوتيريش في بيان في وقت لاحق أن الأمين العام التقى بالرئيس الروسي على هامش القمة وأكد دعوته للسلام.

وقال البيان إن جوتيريش كرر موقفه بأن غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 كان “انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن حرية الملاحة في البحر الأسود “ذات أهمية قصوى” بالنسبة لروسيا وأوكرانيا والأمن الغذائي والطاقة بشكل عام.

كما بحث جوتيريش وبوتين ضرورة “وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فضلا عن الحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي”.