حرب إيران والنفط يهيمنان على اجتماعات تكتل بريكس في الهند

يعقد وزراء خارجية دول مجموعة بريكس، ومن بينها إيران وروسيا، اجتماعا في نيودلهي الخميس حيث حذّرت الهند في كلمتها الافتتاحية من “تقلبات كبيرة” في عالم يشهد نزاعات وغموضا اقتصاديا وانعدام أمن في مجال الطاقة.

وتهيمن حرب إيران وأزمة الطاقة المرتبطة بها على المحادثات التي تستمر يومين.

وتستضيف الهند التي تتولى الرئاسة الدورية لبريكس هذا العام، وزراء خارجية دول التكتل الموسع الذي يضم الآن إيران والسعودية والإمارات، وهي دول على طرفي نقيض في الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية مشتركة على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في كلمته الافتتاحية قبل بدء الاجتماعات المغلقة “نجتمع في وقت يشهد تقلبات كبيرة في العلاقات الدولية”.

ويشارك في الاجتماع وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقجي والروسي سيرغي لافروف.

وأضاف جيشانكار أن “الصراعات المستمرة والشكوك الاقتصادية والتحديات في التجارة والتكنولوجيا والمناخ تشكل ملامح المشهد العالمي”، وأن العديد من الدول “لا تزال تواجه تحديات في مجالات الطاقة والغذاء والأسمدة والأمن الصحي”.

وتستمر الاضطرابات في ممرات الشحن في الخليج ومضيق هرمز في تأجيج التقلبات بأسواق النفط والغاز، ما يفاقم الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومن بينها الهند.

ودانت وزارة الخارجية الهندية الخميس هجوما “غير مقبول” استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عُمان الأربعاء. وأنقذت مسقط جميع البحارة بسلام.

وعبرت وزارة الخارجية عن “الأسف لاستمرار استهداف سفن تجارية وبحارة مدنيين”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجهة التي شنت الهجوم.

وشدد عراقجي، متحدثا في نيودلهي، على أن مضيق هرمز “مفتوح لجميع” السفن التجارية التي “تتعاون” مع البحرية الإيرانية.

وقال عراقجي “لا يوجد حل عسكري لأي قضية تتعلق بإيران” مضيفا “نحن الإيرانيون لا نخضع لأي ضغط أو تهديد، لكننا نبادل لغة الاحترام بالمثل”.

– “بيئة عالمية متقلبة” –

تسببت حرب إيران بزيادة الضغط على الاقتصاد الهندي الذي يعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة وواردات الأسمدة من الشرق الأوسط، وأرخت بظلالها على آفاق النمو في نيودلهي.

وقبل الحرب كانت الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، تحصل على نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي أُغلق مرارا منذ بدء النزاع.

وتُظهر بيانات تتبع السفن والواردات أن الهند سدّت جزءا من هذا النقص باللجوء إلى حلفاء قدامى وتوسيع العلاقات والعودة إلى موردين لم تتعامل معهم منذ سنوات.

وكان النفط الخام الروسي هو الضمانة الأكبر، وهو مصدر وقود سعت نيودلهي خلال معظم العام الماضي إلى التخلي عنه في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

واجتمع جيشانكار مع لافروف مساء الأربعاء.

وقال جيشانكار في تصريحات خلال الاجتماع “يزداد تعاوننا السياسي أهمية في ظل بيئة عالمية غير مستقرة ومتقلبة”، مضيفا أن النقاشات تناولت “التجارة والاستثمار والطاقة وتعزيز الترابط”.

تأسست مجموعة بريكس عام 2009 كمنتدى للاقتصادات الناشئة الكبرى الساعية إلى تعزيز نفوذها في مؤسسات تهيمن عليها القوى الغربية.

وتوسعت المجموعة، التي كانت تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، مع سعي أعضائها إلى تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي العالمي.

وتضم المجموعة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.

ولن يشارك وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اجتماع بريكس، إذ بقي في بكين لحضور القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الهند ستعقد قمة لقادة الدول الأعضاء في وقت لاحق من هذا العام، وأن وزراء خارجية التكتل سيلتقون أيضا رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وفي ظل انقسامات عميقة بين بعض الأعضاء، بما في ذلك حول حرب الشرق الأوسط وانتقادات لدول غربية، لم يتضح ما إذا كان الاجتماع سيُختتم ببيان مشترك.

