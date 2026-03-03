حزب الله يعلن استهداف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية ردا على الغارات على لبنان

أعلن حزب الله الثلاثاء استهدافه ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية، “ردا” على الغارات المتواصلة على لبنان بما في ذلك معقله في ضاحية بيروت الجنوبية، في تصعيد أعقب هجومه على موقع عسكري جنوب حيفا “ثأرا” لمقتل المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي.

وتواصل اسرائيل تنفيذ غارات متتالية تحديدا على ضاحية بيروت الجنوبية وعلى جنوب البلاد بعد إنذارات إخلاء متتالية للسكان، في وقت أحصت السلطات الإثنين نزوح نحو 29 ألف شخص من مناطق طالتها الضربات.

وأورد الحزب في ثلاث بيانات منفصلة أنه استهدف بـ”المسيّرات الانقضاضية” كلا من قاعدتي رامات دافيد الجوية وميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال اسرائيل. كما استهدف بصلية صاروخية قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل.

وقال إن هجماته “ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة”.

وتعرّضت ضاحية بيروت الجنوبية منذ ساعات الصباح الأولى لسلسلة غارات، استهدفت أبنية عدة بعد إنذارات إخلاء. وشاهد مصورو فرانس برس سحب دخان ضخمة بعد الغارات تضلل سماء المنطقة صباحا.

وبعد إعلان قناة المنار التابعة لحزب الله استهداف مقرها ليلا في ضاحية بيروت الجنوبية، أعلنت صباح الثلاثاء أن “العدو الإسرائيلي استهدف مبنى اذاعة النور” التابعة للحزب أيضا في المنطقة ذاتها.

وندّد حزب الله في بيان بالغارات على “وسيلتين إعلاميتين مدنيتين”، بما “يستهدف صوت المقاومة وصورتها”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه باشر شنّ موجة “غارات واسعة” متزامنة على أهداف إيرانية في طهران وأخرى لحزب الله في بيروت، مع تصاعد النزاع بين الأطراف الثلاثة.

وعلى وقع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، أعلن حزب الله ليل الاحد الإثنين إطلاق صواريخ ومسيّرات على موقع عسكري جنوب حيفا، ردا على مقتل خامنئي، الذي تعد بلاده الداعم الرئيسي للحزب.

وقال إن هجومه هو “عمل دفاعي وهو حقّ مشروع”.

وكانت هذه أول مرة يتبنى فيها الحزب هجوما ضد اسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار الذي انهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حربا بين الطرفين استمرت لأكثر من عام.

وإثر الهجوم، باشرت إسرائيل، التي توعّدت حزب الله بأن يدفع “ثمنا باهظا”، بتنفيذ ضربات واسعة النطاق على لبنان. وقالت الثلاثاء إن قواتها “تتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية” في جنوب لبنان، “في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي.. ومنع اي محاولة تسلل” الى أراضيها.

وأعلنت السلطات اللبنانية الإثنين “الحظر الفوري” لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، داعية اياه الى تسليم سلاحه فورا.

وندّد رئيس كتلة الحزب البرلمانية محمّد رعد بـ”القرارات العنترية” للحكومة، داعيا اياها إلى أن “تنأى بالبلاد عن افتعال مشاكل إضافية تدفع نحو تسعير حالة الغليان والتوتر التي يجب أن نعمل جميعا على تلافيها”.

