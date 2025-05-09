حزب تركي مؤيد للأكراد: إعلان حزب العمال الكردستاني عن مؤتمره خطوة مهمة

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أنقرة (رويترز) – قال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد يوم الجمعة إن خطوة إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور أنه عقد المؤتمر الخاص به تعتبر مهمة على طريق حل الصراع المستمر منذ عقود.

وأعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار في مارس آذار بعد دعوة تاريخية من زعيمه عبد الله أوجلان، المسجون منذ في 1999، لإلقاء السلاح وحل الجماعة. ومهد هذا الطريق لإنهاء صراع دام أربعين عاما بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.

وقالت أيسيغول دوغان المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الحزب التنفيذي “ننتظر كلنا هذا القرار التاريخي بجدية وأهمية كبيرتين”.

وذكرت دوغان أن حزب العمال الكردستاني استجاب لدعوة أوجلان في وقت سابق وأصدر بيانا يلتزم فيه بتنفيذ المطلوب، ومن بينه إعلان وقف إطلاق النار الذي صدر بعد الدعوة بوقت قصير.

وأضافت “هذه الفرصة التاريخية يجب أن تصبح دائمة، يجب التخلي عن السلاح وإحلال الحوار محله”، مؤكدة أن حزبها يأمل في اتخاذ خطوات متبادلة نحو سلام دائم وأن من الضروري وضع أسس سياسية وقانونية لذلك.

وأصدر أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، بيانا من خلال محاميه في 27 فبراير شباط يدعو فيه إلى إحياء جهود السلام.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي شهد جهود سلام متقطعة على مدى سنوات كان أبرزها وقف إطلاق النار بين عامي 2013 و2015 والذي انهار في النهاية.