حصري-مصادر: أمريكا اعترضت 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية

لندن/نيودلهي 22 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت مصادر في قطاعي الشحن والأمن اليوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي اعترض ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، ويعمل على تغيير مسارها بعيدا عن مواقعها قرب الهند وماليزيا وسريلانكا.

وتفرض واشنطن حصارا على التجارة البحرية الإيرانية، بينما أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من الإبحار عبر مضيق هرمز، مدخل الخليج العربي. وبعد مرور شهرين تقريبا على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، لا تزال بوادر استئناف محادثات السلام ضئيلة في ظل وقف إطلاق النار الهش.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى انقطاع خمس إمدادات النفط والغاز العالمية، مسببا أزمة طاقة عالمية. واستولت القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية وناقلة نفط خلال الأيام الماضية. وأعلنت إيران أنها سيطرت على سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز اليوم، بعد إطلاق النار عليهما وعلى سفينة أخرى، في أولى العمليات من هذا القبيل التي تقوم بها منذ بدء الحرب.

وأفادت مصادر في قطاع الشحن البحري، بينها مصدران أمريكي وهندي، بالإضافة إلى مصدرين منفصلين في مجال الأمن البحري الغربي، لرويترز اليوم بأن الولايات المتحدة غيرت مسار ما لا يقل عن ثلاث ناقلات نفط إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يصدر الجيش الأمريكي أي تعليق بعد على عمليات الاعتراض.

وأشارت المصادر وبيانات تتبع السفن على منصة (مارين ترافيك) أن إحدى هذه السفن هي ناقلة النفط العملاقة (ديب سي) التي ترفع العلم الإيراني، وكانت محملة جزئيا بالنفط الخام، وشوهدت آخر مرة على جهاز التتبع الخاص بها قبالة سواحل ماليزيا قبل أسبوع.

وتسنى أيضا اعتراض ناقلة النفط (سيفين) الأصغر حجما، والتي ترفع العلم الإيراني كذلك، وتبلغ سعتها القصوى مليون برميل، وكانت تحمل 65 بالمئة من حمولتها. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن آخر ظهور للسفينة كان قبالة سواحل ماليزيا قبل شهر.

وتفيد المصادر وبيانات تتبع السفن على مارين ترافيك باعتراض ناقلة النفط العملاقة (دورينا) التي ترفع العلم الإيراني، والمحملة بالكامل بمليوني برميل من النفط الخام، وشوهدت آخر مرة قبالة سواحل جنوب الهند قبل ثلاثة أيام.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم في منشور على موقع إكس أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية ترافق (دورينا) في المحيط الهندي بعد محاولتها انتهاك الحصار.

وأفادت مصادر في قطاع الشحن بأن القوات الأمريكية ربما اعترضت ناقلة النفط (ديريا) التي ترفع العلم الإيراني. ولم تتمكن الناقلة من تفريغ شحنتها من النفط الإيراني في الهند قبل انتهاء صلاحية الإعفاء الأمريكي من شراء النفط الخام الإيراني يوم الأحد. وأظهرت بيانات مارين ترافيك أن هذه الناقلة شوهدت آخر مرة قبالة الساحل الغربي للهند يوم الجمعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إنه منذ بدء الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، أصدرت القوات الأمريكية توجيهات إلى 29 سفينة بالعودة أدراجها أو إلى الميناء الذي أبحرت منه.

ولم يعلن الجيش الأمريكي عن جميع السفن التي اعترضها، ولم يرد بعد على طلبات التعليق بشأن الناقلتين ديريا وديب سي.

وقال مصدر أمني بحري ثالث إن الجيش الأمريكي يسعى لاستهداف السفن الإيرانية بعيدا عن مضيق هرمز وفي المياه المفتوحة لتجنب أي خطر من الألغام العائمة خلال العمليات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )