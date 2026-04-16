حصري-مصدر: إيران تقترح السماح للسفن بعبور مضيق هرمز من جانب عمان

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر أطلعته إيران على الأمر إن طهران قد تسمح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق هرمز دون أن تصبح مهددة بأي هجوم، وذلك في إطار المقترحات التي قدمتها في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشرط التوصل إلى اتفاق يحول دون استئناف الحرب.

ويبدو أن الاقتراح يمثل بادرة أكثر منه خطوة من شأنها، بحد ذاتها، أن تحقق انفراجة على الفور لمئات السفن التي تنتظر للمرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، الذي كان يمر عبره قبل الحرب حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر، إن إيران ربما تكون مستعدة للسماح للسفن باستخدام الجانب الآخر من المضيق في المياه العُمانية دون أي عوائق من طهران.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة “نرحب بأي خطوات تسمح بمرور آمن للسفن عبر مخطط فصل حركة المرور المعمول به”.

ويمثل هذا المقترح أول خطوة ملموسة من طهران للتراجع عن الأفكار الأكثر عدوانية المطروحة في الأسابيع القليلة الماضية والتي شملت فرض رسوم على السفن مقابل المرور عبر الممر البحري الدولي وفرض السيادة على المضيق، وهما خياران يعتبرهما قطاع الشحن العالمي انتهاكا للاتفاقيات البحرية.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى أكبر تعطيل على الإطلاق لإمدادات النفط والغاز العالمية بسبب عرقلة طهران لحركة الملاحة عبر المضيق.

وتقطعت السبل بمئات الناقلات والسفن الأخرى فضلا عن 20 ألف بحار داخل الخليج منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط. ودخل وقف إطلاق النار الذي يمتد أسبوعين حيز التنفيذ في الثامن من أبريل نيسان، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الحرب تقترب من نهايتها، لكن السيطرة على مضيق هرمز تظل قضية محورية في المفاوضات.

ولم يذكر المصدر ما إذا كانت إيران ستوافق أيضا على إزالة أي ألغام قد تكون زرعتها في الجانب العماني من المضيق أو ما إذا كان سيسمح لجميع السفن، حتى المرتبطة بإسرائيل، بالمرور.

لكن المصدر أضاف أن الاقتراح يتوقف على ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتلبية مطالب طهران، وهو ما يمثل شرطا أساسيا لإحراز أي تقدم محتمل بشأن المضيق.

وقال مسؤول إيراني في تصريح منفصل إن الاقتراح يعني أن إيران ستحتفظ بالسيطرة على مضيق هرمز داخل مياهها الإقليمية، دون التدخل في الجانب العماني، وهو ما ذكر أنه يهدف إلى إظهار حسن النية لإنهاء الحرب، وأن طهران تتوقع مرونة مماثلة من الولايات المتحدة.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلبين للتعليق.

وقال مصدر أمني غربي إن مقترح السماح للسفن بالمرور عبر المياه العُمانية دون عوائق كان مطروحا لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي رد من واشنطن.

وسيكون اقتراح إيران أول خطوة نحو استعادة الوضع الذي كان قائما فيما يتعلق بالإبحار عبر المضيق والذي ظل ساريا على مدى عشرات السنين على الرغم من مصادرة إيران من حين لآخر سفنا تعبر الممر البحري.

وأدى ما يعرف بمخطط فصل حركة المرور في الاتجاهين، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية في 1968 بالاتفاق مع دول المنطقة، إلى إنشاء نظام مسارات السفن الحالي الذي يقسم ممرات الملاحة بين المياه الإيرانية والعُمانية.

ويوفر المضيق، وهو ممر بحري يبلغ عرضه 34 كيلومترا فقط بين إيران وعمان، مسارا من الخليج إلى المحيط الهندي، وهو طريق رئيسي لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط والبضائع المهمة الأخرى، مثل الأسمدة.

ورفضت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والتي اجتمعت هذا الأسبوع، فكرة فرض إيران لرسوم على السفن التي تمر من المضيق، وهي فكرة قالت المنظمة إنها “ستشكل سابقة خطيرة”.

وبدأت الولايات المتحدة السيطرة على حركة ناقلات النفط المغادرة للموانئ الإيرانية يوم الاثنين. ولا تزال حركة الملاحة عبر المضيق متوقفة بشكل شبه تام منذ 28 فبراير شباط.

(شارك في التغطية ستيف هولاند من واشنطن – إعداد محمد أيسم ودعاء محمد للنشرة العربية )