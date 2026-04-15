حصري-مصدر: إيران تقترح السماح للسفن بعبور مضيق هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها

15 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر إيراني مطلع إن طهران ربما تنظر في السماح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق هرمز دون التعرض لخطر الهجوم، وذلك في إطار المقترحات التي قدمتها في المفاوضات مع الولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاق يحول دون استئناف الحرب بعد الهدنة.

وتسببت الحرب في أكبر تعطيل على الإطلاق لإمدادات النفط والغاز العالمية بسبب قطع إيران حركة المرور عبر المضيق الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.

وتقطعت السبل بمئات الناقلات والسفن الأخرى و20 ألف بحار داخل الخليج منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير شباط.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن إيران ربما تكون مستعدة للسماح للسفن باستخدام الجانب الآخر من المضيق الضيق في المياه العُمانية دون أي عوائق من طهران.

ولم يذكر المصدر ما إذا كانت إيران ستوافق أيضا على إزالة أي ألغام قد تكون زرعتها في تلك المنطقة المائية أو ما إذا كان سيسمح لجميع السفن، حتى المرتبطة بإسرائيل، بالمرور بحرية.

لكن المصدر أضاف أن الاقتراح يتوقف على ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتلبية مطالب طهران، وهو شرط أساسي لإحراز أي تقدم محتمل بشأن مضيق هرمز.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

(شارك في التغطية ستيف هولاند من واشنطن – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)