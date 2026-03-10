حصري-مصدران: إصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا حتى الآن في الحرب مع إيران

واشنطن 10 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا حتى الآن في الحرب مع إيران.

ولم يُعلن عن هذا الرقم سابقا، وهو أعلى بكثير من الرقم الذي أعلنته وزارة الدفاع (البنتاجون) قبل أن تنشر رويترز تقريرها والبالغ ثماني إصابات خطيرة بين القوات الأمريكية.

وفي بيان صدر بعد نشر رويترز تقريرها، قدر البنتاجون العدد بنحو 140 مصابا، وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى منهم كانت إصاباتهم طفيفة.

وقال شون بارنيل كبير المتحدثين باسم البنتاجون “منذ بدء العملية… أُصيب نحو 140 من الجنود الأمريكيين خلال 10 أيام من الهجمات المتواصلة”.

وأضاف أن 108 من الجنود المصابين عادوا بالفعل إلى أداء مهامهم.

وذكر بارنيل أن ثمانية من الجنود الذين لحقت بهم إصابات خطيرة يتلقون أعلى مستوى من الرعاية الطبية.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)