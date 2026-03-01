حطام طائرة مسيرة يلحق أضرارا بمجمع يضم سفارات في أبوظبي

دبي أول مارس آذار (رويترز) – قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأحد إن حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها تسبب في إصابة امرأة وطفلها بجروح طفيفة، بعد أن سقط على مجمع في أبوظبي يضم السفارة الإسرائيلية وعددا من البعثات الدولية الأخرى.

وذكر المكتب أن حطام المسيرة سقط على واجهة مجمع أبراج الاتحاد بعد اعتراضها، مما تسبب في سماع أصوات عالية في أنحاء الإمارة.

وبعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران أمس السبت، قالت إيران إنها ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة. لكنها قصفت أيضا مجموعة من المناطق المدنية والتجارية في مدن بدول خليج عربية، مما أدى إلى توسيع نطاق تأثير الصراع على مراكز الطيران والتجارة الرئيسية في المنطقة.

ومع اتساع نطاق رد إيران ترددت أصداء الهجمات اليوم الأحد في أنحاء دول خليج عربية، حيث سمع دوي انفجارات قوية في دبي والعاصمة القطرية الدوحة وطالت الضربات سلطنة عمان لأول مرة.

* استهداف موانئ

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن شخصين أصيبا بعد سقوط شظايا طائرات مسيرة على منزلين لدى اعتراضها.

وجاء في البيان على حساب المكتب على إكس “أعلنت الجهات المختصة عن سقوط شظايا طائرات مسيرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما”.

ولحقت أضرار بمطار دبي الدولي وفندق برج العرب الشهير وجزيرة نخلة جميرا الصناعية وكذلك مطار أبوظبي الدولي.

واستمرت أعمدة دخان سوداء كثيفة في التصاعد من منطقة ميناء جبل علي حيث اشتعلت النيران في أحد الأرصفة اليوم الأحد بسبب حطام ناجم عن اعتراض صاروخ.

وفي سلطنة عمان المجاورة، التي لم تتعرض لأي ضربات أمس السبت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن ميناء الدقم التجاري تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين، مما أسفر عن إصابة عامل وافد.

ودبي أكبر مركز للسياحة والتجارة وأنشطة الأعمال في الشرق الأوسط، ومطارها من بين الأكثر ازدحاما في العالم.

وقالت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد إنها تستجيب لبلاغ عن اندلاع حريق محدود في منطقة صناعية بعد سقوط حطام من صاروخ تم اعتراضه.

