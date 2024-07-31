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حقائق-اغتيالات إسرائيل في لبنان منذ اندلاع حرب غزة

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بيروت (رويترز) – أسفر هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت يوم الثلاثاء عن مقتل فؤاد شكر الذي حدد الجيش الإسرائيلي هويته على أنه أكبر قيادي عسكري في جماعة حزب الله اللبنانية.

ومقتل شكر هو الأحدث في سلسلة من عمليات الاغتيال الإسرائيلية في لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت أعمال قتالية بين الجماعة والجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة.

وبلغ إجمالي القتلى من أعضاء حزب الله جراء الهجمات الإسرائيلية منذ ذلك الحين 350 قتيلا. وفيما يلي قائمة بأبرز الشخصيات بين القتلى المستهدفين.

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