حقائق-حقل غاز بارس الجنوبي العملاق في إيران يتحول إلى بؤرة تصعيد الحرب

18 مارس آذار (رويترز) – شنت إسرائيل أمس الأربعاء هجوما على مصدر طاقة مهم في إيران، وهو حقل غاز بارس الجنوبي، وعلى بنى تحتية بمجمع المعالجة المجاور في عسلوية، وهو ما تبعه شن إيران هجمات على أهداف بقطاع الطاقة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وهذه الضربات أكبر تصعيد حتى الآن في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية وأثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

* أكبر حقل غاز في العالم

يقع حقل بارس الجنوبي في الخليج بين إيران وقطر، وهو أكبر حقل غاز طبيعي بحري في العالم.

وتقدر الاحتياطات التي يحويها بنحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم 13 عاما.

وتشير إحصاءات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إجمالي احتياطيات إيران المؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 34 تريليون متر مكعب.

ويدعم حقل الغاز العملاق مكانة إيران كأكبر منتج للغاز في الشرق الأوسط وثالث أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وتم تطويره على مراحل، تضم كل منها منصات بحرية وخطوط أنابيب ومنشآت معالجة برية مجمعة حول مدينة عسلوية الساحلية الإيرانية.

وتعرض حقل بارس الجنوبي للاستهداف في وقت سابق.

واستهدفت غارات إسرائيلية في يونيو حزيران الماضي أربع وحدات من المرحلة 14 التي تبعد بنحو 200 كيلومتر من منشآت الغاز القطرية.

* تلبية احتياجات المستهلكين المحليين

تشير بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن حقل بارس الجنوبي يوفر معظم الغاز الذي تستخدمه إيران، والذي بلغ 276 مليار متر مكعب في 2024. وإيران واحدة من أكبر مستهلكي الغاز في العالم.

ووفقا لمجلة أرجوس التجارية، يمثل حقل بارس الجنوبي ما بين 70 بالمئة و75 بالمئة من إجمالي إنتاج إيران من الغاز.

ويستهلك أكثر من 90 بالمئة من إنتاج إيران محليا، إذ تعتمد الأسر الإيرانية بشكل كبير على الغاز في الطهي والتدفئة.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، استحوذ القطاع السكني على 41.5 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للغاز في 2023، تلاه القطاع الصناعي 36 بالمئة.

ويستخدم الغاز أيضا ضمن المواد الخام في مصانع البتروكيماويات لإنتاج البلاستيك والأسمدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن وحدة في معهد الطاقة أنه يتم توليد نحو 85 بالمئة من الكهرباء في إيران بواسطة محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.

غير أن إنتاج الغاز المحلي غير كاف لتلبية ذروة الطلب في الصيف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وعندما تعاني إيران نقصا في إمدادات الغاز الطبيعي، يمكنها حرق الديزل وزيت الوقود في محطات الطاقة الحرارية التابعة لها.

* الصادرات إلى تركيا والعراق

على عكس قطر، لا تمتلك إيران قدرات لتسييل الغاز الطبيعي، وتصدر الغاز فقط عبر خطوط الأنابيب إلى الدول المجاورة.

وصدرت البلاد في 2024 نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز، بشكل رئيسي إلى تركيا والعراق.

وينتهي عقد الغاز طويل الأجل المبرم مع تركيا في منتصف 2026، ومن المتوقع تجديده بكميات أقل.

ووقع العراق في 2024 اتفاقية مدتها خمس سنوات لتزويد محطات توليد الطاقة بالغاز.

وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى لرويترز إن تدفق الغاز الإيراني إلى العراق توقف بعد هجوم أمس الأربعاء، إذ حولت إيران الغاز إلى السوق المحلية.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )