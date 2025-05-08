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حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد هجوم حوثي على مطار

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(رويترز) – أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من وإلى تل أبيب بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون يوم الأحد قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني بعد أن أوقفتها معظم فترة العام ونصف العام منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى بعد هجوم يوم الأحد:

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية