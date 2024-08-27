حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية غير الآمنة.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة طيران ايجين

ألغت الشركة، وهي الناقل الوطني اليوناني، رحلاتها من وإلى عمّان حتى 30 سبتمبر أيلول، ومن وإلى بيروت حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى أول سبتمبر أيلول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

ألغت كيه.إل.إم رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وكانت إير فرانس قد ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت يومي 25 و26 أغسطس آب بعد تبادل كبير لإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية. وبحسب المعلومات عن الرحلات على موقعها الإلكتروني، استأنفت الشركة الخدمة في 27 أغسطس آب.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت الشركة الأمريكية الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* آي.إيه.جي

أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 28 أغسطس آب.

ألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

أوقفت شركة إيبيريا إكسبريس رحلاتها إلى تل أبيب حتى أمس الأحد (25 أغسطس آب). ولم تنشر الشركة على موقعها الإلكتروني أي تحديث عن حالة الرحلات حتى 26 أغسطس آب.

* إيتا للطيران

مددت الشركة الإيطالية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثالث من سبتمبر أيلول.

* لوت

علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى أول سبتمبر أيلول وإلى بيروت حتى الثاني من الشهر نفسه.

* مجموعة لوفتهانزا

ستستأنف مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وكوندور ويورو وينجز، الرحلات الجوية إلى أربيل وعمّان بدءا من 27 أغسطس آب، لكنها مددت تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من سبتمبر أيلول. وعلقت الرحلات إلى بيروت حتى 30 من الشهر نفسه.

* رايان إير

ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر أيلول بسبب “قيود تشغيلية”.

* الملكية الأردنية

استأنف الناقل الوطني للأردن الرحلات إلى بيروت في 27 أغسطس آب بعد تعليقها لفترة وجيزة.

* صن إكسبرس

قالت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* تاروم

ألغت شركة الطيران الرومانية الوطنية رحلات تل أبيب يومي 25 و26 أغسطس آب بعد استئنافها لفترة وجيزة. كما حدثت جدول الرحلات من وإلى عمان يومي 25 و26 أغسطس آب للسماح باستخدام مسارات التحويل.

ومددت في وقت سابق تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت حتى الثاني من سبتمبر أيلول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران، التي تتخذ من شيكاجو مقرا لها، رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر لأسباب أمنية.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.