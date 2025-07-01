حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها في الشرق الأوسط

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – لا يزال العديد من خدمات الطيران معلقة في الشرق الأوسط نتيجة لحرب جوية دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية الأسبوع الماضي.

ويلقي إغلاق المجال الجوي والمخاوف الأمنية بظلال على حركة الطيران في المنطقة حتى الآن.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من وإلى المنطقة:

– طيران إيجه:

ستستمر الشركة اليونانية في إلغاء الرحلات من تل أبيب وبيروت وعمان وأربيل وإليها حتى صباح الثامن من سبتمبر أيلول.