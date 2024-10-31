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حقائق-ما هو حزب العمال الكردستاني المحظور الذي قد يجدد محادثات السلام مع تركيا؟

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أنقرة (رويترز) – ربما يستأنف حزب العمال الكردستاني المحظور محادثات السلام مع الحكومة التركية وذلك بعدما أحيا دولت بهجلي حليف الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي الآمال في إنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ 40 عاما.

لكن رغم صعوبة ذلك وبعد يوم واحد فقط من تقديم بهجلي اقتراحه، أعلن حزب العمال مسؤوليته عن هجوم على شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في أنقرة مما أسفر عن سقوط قتلى ودفع تركيا إلى الرد بشن هجمات على مسلحيه في العراق وسوريا.

وفيما يلي تفاصيل عن الحزب:

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