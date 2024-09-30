حقائق-ما هي الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات للبنان مع تصاعد الصراع؟

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من جنى شقير وتالا رمضان

دبي (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف شخص قُتلوا وأصيب ستة آلاف آخرون في الغارات الإسرائيلية على جماعة حزب الله خلال الأسبوعين الماضيين.

ونزح نحو مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى من لبنان أو إلى سوريا المجاورة بحثا عن الأمان، ولجأ معظمهم إلى المدارس التي تفتقر إلى الإمدادات.

وفيما يلي بعض الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للبنان أو قدمتها له مع تفاقم الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله في الأيام القليلة الماضية:

* الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعهد يوم الاثنين بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي “في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق”.

* الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد تقديم مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين يورو (11.2 مليون دولار) لمساعدة المتضررين في لبنان من تصاعد الأعمال القتالية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الهدف من التمويل هو المساعدة في توفير الحماية والدعم الغذائي والمأوى والرعاية الصحية.

* السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة أعلنت تقديم مساعدات للشعب اللبناني تشمل مساعدات طبية.

وأضافت الوكالة أن المملكة “تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية”.

* مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إنه أمر بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة إلى لبنان فورا.

وأكد السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.

* الأردن

أرسلت القوات المسلحة الأردنية للجيش اللبناني يوم الأحد طائرة شحن تحمل مساعدات إنسانية لمساعدته في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.

* كندا

قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين في بيان يوم السبت إن كندا ستساهم بعشرة ملايين دولار قيمة مساعدات إنسانية للمدنيين في لبنان.

* فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته للبنان يوم الأحد للإشراف على تسليم مساعدات إنسانية إنها تحتوي على 12 طنا من المعدات الطبية التي ستستخدم في علاج ألف من المصابين بجروح خطيرة.

وأضاف بارو “سنقف دائما إلى جانب المدنيين”.

* تركيا

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن طائرة تركية تحمل مساعدات وإمدادات طبية وصلت إلى لبنان يوم الأربعاء لدعم القطاع الصحي هناك.

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