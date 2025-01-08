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حقائق-من المرشحون المحتملون لمنصب رئيس لبنان المقبل؟

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بيروت (رويترز) – يحاول البرلمان اللبناني انتخاب رئيس جديد للدولة يوم الخميس، ويرى مسؤولون احتمالات نجاح أفضل في مشهد سياسي ساهمت في تشكيله وأثرت فيه حرب إسرائيل مع جماعة حزب الله والإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وظل المنصب، المخصص لمسيحي ماروني في نظام طائفي لتقاسم السلطة، شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول 2022. ولا يملك أي فصيل سياسي في البرلمان، المؤلف من 128 مقعدا، مقاعد كافية لفرض اختياره، ولم يتم التوافق على أي مرشح حتى الآن.

وهناك دائما مرشحون موارنة محتملون يطمحون للمنصب، من بينهم زعيما أكبر حزبين مسيحيين، سمير جعجع وجبران باسيل، لكن مصادر تقول إن التركيز ينصب حاليا على الأسماء الثلاثة التالية:

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