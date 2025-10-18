حقائق-من هم الرهائن الإسرائيليون الذين أفرجت عنهم حماس؟

(لإضافة مزيد من التفاصيل لقصة نشرت في 13 أكتوبر تشرين الأول)

القدس (رويترز) – أفرجت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين كانت تحتجزهم في قطاع غزة مقابل ما يقرب من ألفي معتقل فلسطيني بموجب بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.

وفي الأيام التي تلت موجة الإفراج الأولى في 13 أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس رفات بعض الرهائن المتوفين الذين كانت تحتجزهم.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول الرهائن العشرين الأحياء الذين أُطلق سراحهم يوم الاثنين وكذلك الرهائن الذين لا يزالون في غزة والذين أُعلن عن وفاتهم جميعا:

* رهائن حفل نوفا الموسيقي

معظم الرهائن الأحياء الذين تم إطلاق سراحهم جرى اقتيادهم إلى قطاع غزة من موقع حفل نوفا الموسيقي بالقرب من تجمع رعيم السكني في جنوب إسرائيل.

ومن بينهم أفيتار ديفيد (24 عاما)، الذي شوهد آخر مرة في مقطع مصور نشرته حماس في أغسطس آب الماضي، وكان يبدو هزيلا بشدة ويحفر ما قال في المقطع إنه قبره الخاص وعازف البيانو ألون أوهل (24 عاما) وأفيناتان أور (32 عاما). وانتشر في أنحاء العالم مقطع مصور يظهر اقتياد أور مع صديقته نوا أرجاماني وهي تتوسل بيأس كي لا تُقتل بينما كان يُساق أور إلى جانبها سيرا على الأقدام. وتم تحرير أرجاماني في يونيو حزيران. والتأم شملهما مجددا بعد وقت قصير من إطلاق سراح أور.

* رهائن اقتيدوا لغزة من تجمعات سكنية

اقتيد سبعة من الرهائن إلى غزة من منازلهم في تجمعات سكنية صغيرة بالقرب من حدود القطاع. وكان من بينهم التوأمان جالي وزيف بيرمان (28 عاما) والشقيقان أريئيل كونيو (28 عاما) وديفيد كونيو (35 عاما) الذي اقتيد مع زوجته شارون وبناته الصغيرات. وأُطلق سراح شارون والبنات خلال وقف إطلاق نار قصير في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

* الجنود الإسرائيليون

اثنان من الرهائن هما متان أنجريست (22 عاما) ونمرود كوهين (20 عاما)، وهما جنديان إسرائيليان احتجزهما مسلحو حماس في معارك السابع من أكتوبر تشرين الأول، وأُطلق سراحهما يوم الاثنين.

* الأجانب

يوجد ثلاثة أجانب من بين 18 رهينة متبقين في غزة وتم الإعلان عن وفاتهم غيابيا، وهم طالب تنزاني وعاملان تايلانديان. وسلمت حماس جثمان الطالب النيبالي بيبين جوشي يوم الاثنين.

* المتوفون

أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة جميع الرهائن الذين ما زالوا في غزة غيابيا استنادا إلى الأدلة الجنائية ومعلومات المخابرات.

وأحد هؤلاء المتوفين جندي إسرائيلي قتل في الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، والباقون كانوا جميعا من بين 251 رهينة نقلتهم حماس إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب على القطاع.

وكان بعضهم مفارقا للحياة بالفعل عند نقلهم، بينما قُتل آخرون على يد آسريهم أو جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وأشارت حركة حماس إلى أن عملية إعادة بعض الجثث قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا لعدم معرفة جميع مواقع الدفن. ومن المقرر أن تتولى قوة عمل دولية خاصة مهمة المساعدة في تحديد أماكنهم جميعا.

(تغطية صحفية بيشا ماجد ومعيان لوبيل – إعداد مروة سلام وبدور السعودي‭ ‬وأحمد هشام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)