حكم قضائي تركي بسجن كل من صاحب ومهندس فندق انهار إثر زلزالي 2023

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قضت محكمة تركية الأربعاء بسجن مالك فندق في جنوب شرق تركيا أدى انهياره في الزلزالين الهائلين اللذين ضربا البلاد في السادس من شباط/فبراير 2023 إلى مصرع 72 شخصا، والمهندس المعماري الذي صمم البناء، لمدة 18 عاما ونصف على كل منهما.

كما أمرت المحكمة في أديامان (جنوب شرق) بالسجن أكثر من 17 عاما على ابن المالك وعلى مهندس دين بتجاهل معايير البناء بالسجن لأكثر من 16 عاما بتهمة “التسبب في الوفاة… عن طريق الإهمال المتعمد”، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وقضت بسجن مهندسين آخرين لأكثر من ثماني سنوات.

انهار فندق “إيسياس” في أديامان ليل السادس من شباط/فبراير 2023 إثر هزة أرضية بلغت قوتها 7,8 درجات أدت إلى مقتل أكثر من 53500 شخص في تركيا و6 آلاف في سوريا.

وتفيد لائحة الاتهام التي اوردتها الوكالة، بأنه تم إنشاء طوابق إضافية بشكل غير قانوني. واشار تقرير لخبراء إلى استخدام مواد بناء رديئة وعدم دراسة التربة.

وأثار انهيار فندق “إيسياس” ردود فعل واسعة في “جمهورية شمال قبرص التركية” التي ينتمي إليها 35 من الضحايا بينهم 26 مراهقا ورفاقهم سافروا إلى تركيا للمشاركة في بطولة للطلاب في الكرة الطائرة. كانت المأساة الأكبر في تاريخ الدولة الانفصالية التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وحضر تلاوة الحكم، بالإضافة إلى عائلات الضحايا، رئيس وزراء “جمهورية شمال قبرص التركية” أونال أوستل.

أوقف أكثر من 260 شخصا شاركوا في تشييد المباني التي انهارت في زلزال شباط/فبراير 2023، بعضهم أثناء محاولتهم الفرار من تركيا.

ومن بينهم مقاول مسؤول عن تشييد مبنى في مدينة أضنة (جنوب) أدى انهياره إلى مقتل 96 شخصا، وحكم عليه في أيلول/سبتمبر بالسجن لمدة 865 عاما.

ربا/ريم