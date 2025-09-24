حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحافية بسبب منشور عن غزة

أمرت محكمة أسترالية الأربعاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) بدفع تعويضات إضافية لصحافية فُصلت بسبب منشور عن الحرب في غزة.

ورفعت أنطوانيت لطوف دعوى قضائية في كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته خمسة أيام مع المؤسسة الإعلامية.

ويعود السبب لإعادة نشرها على إنستغرام فيديو لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية حول الحرب في غزة، مع تعليق “هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع كأداة حرب”.

وأمر القاضي الفدرالي داريل رانجيا هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) الأربعاء بدفع 98900 ألف دولار للطوف، بعد دفعة أولى بلغت 46100 دولار في حزيران/يونيو. ويُدفع المبلغ في غضون 28 يوما.

وقالت لطوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء “بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوما بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة”.

وعلق المدير الإداري للهيئة هيو ماركس، قائلا إن القناة “ستواصل دراسة نتائج المحكمة”. وأضاف “نأخذ الأمر على محمل الجد… علينا أن نكون أفضل”.

وفي أواخر آب/أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة. وفي منتصف أيلول/سبتمبر، اتهمت لجنة تحقيق دولية، مُكلفة من الأمم المتحدة لكن لا تتحدث باسمها، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بهدف “تدمير” الفلسطينيين.

