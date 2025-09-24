The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحافية بسبب منشور عن غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أمرت محكمة أسترالية الأربعاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) بدفع تعويضات إضافية لصحافية فُصلت بسبب منشور عن الحرب في غزة.

ورفعت أنطوانيت لطوف دعوى قضائية في كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته خمسة أيام مع المؤسسة الإعلامية.

ويعود السبب لإعادة نشرها على إنستغرام فيديو لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية حول الحرب في غزة، مع تعليق “هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع  كأداة حرب”.

وأمر القاضي الفدرالي داريل رانجيا هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (ABC) الأربعاء بدفع 98900 ألف دولار للطوف، بعد دفعة أولى بلغت 46100 دولار في حزيران/يونيو. ويُدفع المبلغ في غضون 28 يوما.

وقالت لطوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء “بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوما بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة”.

وعلق المدير الإداري للهيئة هيو ماركس، قائلا إن القناة “ستواصل دراسة نتائج المحكمة”. وأضاف “نأخذ الأمر على محمل الجد… علينا أن نكون أفضل”.

وفي أواخر آب/أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة. وفي منتصف أيلول/سبتمبر، اتهمت لجنة تحقيق دولية، مُكلفة من الأمم المتحدة لكن لا تتحدث باسمها، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بهدف “تدمير” الفلسطينيين.

ليك/ماش/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية