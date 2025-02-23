حماس: المحادثات مع إسرائيل مرهونة بإطلاق سراح سجناء مثلما هو متفق‭ ‬عليه

reuters_tickers

4دقائق

القاهرة (رويترز) – قال باسم نعيم القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز يوم الأحد إن إجراء محادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن أي خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بإطلاق سراح سجناء فلسطينيين مثلما هو متفق عليه.

وأضاف “لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة”.

وقالت إسرائيل يوم الأحد إنها أرجأت إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين كانت تعتزم الإفراج عنهم يوم السبت حتى تلبي حركة حماس شروطها.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أن إسرائيل لن تسلم الدفعة السابعة من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين وعددهم 620 “قبل ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية من الرهائن، ودون مراسم مهينة”.

وكانت تلك إشارة إلى أحدث عمليات التسليم التي أجرتها حماس والتي قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنها تتعارض مع القانون الدولي لأنها لم تتسم باحترام الرهائن.

وتجعل حماس الرهائن يظهرون على منصة أمام حشود وأحيانا يتحدثون قبل تسليمهم، فضلا عن استعراض التوابيت التي تحتوي على رفات الرهائن بين الحشود.

وقال نعيم لرويترز “أي حديث مع العدو عبر الوسطاء حول أي خطوات قادمة مرهون بالإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم وعددهم 620 أسير فلسطيني مقابل الجثامين الأربعة والأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم إطلاق سراحهم السبت الماضي.”.

وأضاف “وعلى الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت في النص”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تمارس “عمليات الإرهاب بحق الأسرى وعائلاتهم”.

وقال غسان وشاحي الذي كان من المقرر إطلاق سراح شقيقه يوم السبت إن أسرته تشعر بخيبة أمل بسبب التأخير.

وذكر مشيرا إلى شقيقه “كل مرة يكون في قائمة أسماء الأسرى الي بدو يفرج عنهم كنا ننتظر اسم إسلام يكون بينهم وما كان اسمه يكون موجود”.

وأضاف “حتى أمي بلشت (بدأت) تفقد الأمل أنه رح يطلع بالصفقة ولما طلع اسمه إسرائيل وقفت الصفقة”.

ودأبت إسرائيل وحماس على تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في التاسع عشر من يناير كانون الثاني، لكنه مستمر حتى الآن. وفي مرحلة ما قالت حماس إنها ستتوقف عن تسليم الرهائن بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية.

وأدى وقف إطلاق النار إلى توقف القتال، لكن احتمالات إنهاء الحرب لا تزال غير واضحة.

وقال الجانبان إنهما يعتزمان بدء محادثات بشأن مرحلة ثانية يقول الوسطاء إنها تهدف إلى الاتفاق على إعادة كل الرهائن المتبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

واندلعت الحرب بعدما شن مسلحون بقيادة حماس هجوما عبر الحدود على بلدات في جنوب إسرائيل مما أدى وفقا لما تقوله إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلت هجوم حماس أدت إلى مقتل 48 ألفا على الأقل كما حولت جزءا كبيرا من القطاع الفلسطيني إلى أنقاض، وتركت مئات الألوف في ملاجئ مؤقتة ويعتمدون على شاحنات المساعدات.