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حماس: سننظر في احتمال حدوث خطأ أو تداخل في الجثامين

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دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة إنها ستنظر في احتمال حدوث خطأ أو تداخل بين الأشلاء بسبب الضربات الإسرائيلية، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى الجثث التي سلمتها حماس ليست لرهينة قتلت في غزة.

وذكرت حماس في بيان “نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين”.

وأضافت “تلقينا من الإخوة الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح”.

وتابعت “نؤكد جديتنا والتزامنا الكامل بجميع التزاماتنا، وقد أثبتنا ذلك من خلال سلوكنا خلال الأيام الماضية. فلا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا”.

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