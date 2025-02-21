حماس: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 فلسطيني السبت

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(رويترز) – قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة إن من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 محتجز ومعتقل فلسطيني في التبادل المزمع السبت.

وذكر المكتب في بيان “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدا السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر”.