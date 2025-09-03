حماس تؤكد استعدادها لإبرام اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الأربعاء استعدادها للتوصل إلى “صفقة شاملة” يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضافت حماس “تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات”.

ويأتي بيان حماس بعد فترة وجيزة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحركة إلى إطلاق سراح كل الرهائن المتبقين وعددهم 20.

(تغطية صحفية جيداء طه ويمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)