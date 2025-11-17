حماس ترفض قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتقول إن القوة الدولية ستصبح طرفا في الصراع

(رويترز) – رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

واعتبرت الحركة أن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.

وقالت حماس “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

