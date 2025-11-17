The Swiss voice in the world since 1935
حماس ترفض قرار مجلس الأمن بشأن غزة وتقول إن القوة الدولية ستصبح طرفا في الصراع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لإضافة كلمة سقطت سهوا في العنوان)

(رويترز) – رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

واعتبرت الحركة أن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.

وقالت حماس “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب ونضال المغربي وإيناس العشري-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

