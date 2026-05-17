خافيير بارديم من مهرجان كان: الإبادة الجماعية تتواصل في غزة

رأى الممثل الاسباني خافيير بارديم خلال مهرجان كان السينمائي الفرنسي، أن “الإبادة الجماعية تتواصل في غزة”، محمّلا قادة إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا مسؤولية إشعال الحروب لأسباب ذكورية.

ويؤدي بارديم دور مخرج سينمائي متسلّط سريع الغضب في فيلم “ذي بيلوفرد” (“المحبوبة”) لرودريغو سوروغوين، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السبت وأشاد به النقاد.

وقال الممثل في مؤتمر صحافي الأحد حفِل بالألفاظ النابية، إن بعض عيوب شخصيته في الفيلم يعود إلى “الرجولية السامية” التي تدفع بعض الذكور إلى قتل زوجاتهم السابقات وصديقاتهم السابقات، وحتى إشعال الحروب.

وأضاف بارديم (57 عاما) “هذه المشكلة تشمل أيضا السيد (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب والسيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والسيد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو”.

ورأى أن المنافسة على إثبات كل من هؤلاء القادة رجولته حيال الآخرين، يدفعهم الى قصف دول أخرى بشكل مدمّر، ما يسفر عن “آلاف القتلى”.

وتطرق الممثل الإسباني الى حرب غزة، علما بأنه من أبرز نجوم الفن السابع انتقادا لإسرائيل بسبب الحملة العسكرية التي أعقبت هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال بارديم إن “الإبادة الجماعية… تتواصل” في القطاع الفلسطيني المدمّر والمحاصر، وحيث قُتل أكثر من 72 ألف شخص بحسب وزارة الصحة في غزة.

أضاف “هذه حقيقة. يمكنك أن تحاول تبريرها أو تفسيرها، لكنها حقيقة. إذا برّرتها بصمتك أو بدعمك، فأنت مؤيّد للإبادة الجماعية”.

وأكد بارديم لوكالة فرانس برس السبت أنه يتلقى عروضا “أكثر من أي وقت مضى” رغم موقفه المناهض لإسرائيل، عازيا ذلك الى “تبدّل السردية” عالميا حيال النزاع في الأعوام الأخيرة.

وسبق أن شكت الممثلة سوزان ساراندون من تراجع الفرص المتاحة لها بعد تصريحاتها العلنية وقرارها توقيع عرائض تندّد بما تقوم به إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة.

