خامنئي يحث حلفاء بلاده على مواصلة النضال ضد إسرائيل

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من جنى شقير

(رويترز) – ظهر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمام حشد من المصلين يوم الجمعة في أول ظهور علني له منذ الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل هذا الأسبوع، قائلا إن هذا الهجوم هو عقاب مشروع لما وصفه بالجرائم الإسرائيلية ودعا لمواصلة النضال ضد إسرائيل.

وقال خامنئي، وهو يلقي خطبة الجمعة الأولى له منذ خمس سنوات تقريبا، إنه يتعين على أعداء إسرائيل في المنطقة “مضاعفة جهودكم وقدراتكم… ومقاومة هذا العدو الغاشم”.

ونقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إس.إن.إن) عن علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري القول إن إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا شنت إسرائيل هجوما على الجمهورية الإسلامية.

وقال فدوي “إذا ارتكب المحتلون مثل هذا الخطأ فإننا سنستهدف كل مصادر الطاقة والمنشآت وكل المصافي وحقول الغاز”.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء فيما تقول إنه كان ردا على القصف الإسرائيلي الذي أدى لمقتل نصر الله في بيروت في 27 سبتمبر أيلول واغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في يوليو تموز.

وتلقي إيران باللوم على إسرائيل في مقتل هنية. بينما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن العملية.

وجاءت خطبة الجمعة باللغتين العربية والفارسية، وأشاد خامنئي خلالها بنصر الله قائلا إن تركيز الولايات المتحدة وحلفائها ينصب على الحفاظ على أمن إسرائيل واستخدام ذلك ذريعة للاستيلاء على موارد المنطقة.

وقال خامنئي “يا شعبنا المقاوم في لبنان وفلسطين، كل هذه الشهادات والدماء المسفوكة لن تهز إرادتكم، بل ستعزز صمودكم”.

وأضاف خامنئي “تتظاهر إسرائيل بتحقيق النصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين. هذا السلوك زاد من دوافع المقاومة… هذا الواقع يبين لنا أن كل ضربة تشنها أي جماعة ضد إسرائيل تخدم المنطقة والإنسانية جمعاء”.

وكان خامنئي يمسك بين الحين والآخر ببندقية كانت على يساره، وهو ما أصبح عرفا اتبعه أئمة صلاة الجمعة في إيران لعقود.

وقال خامنئي إن الهجوم الإيراني على إسرائيل يوم الثلاثاء “قانوني ومشروع” ويمثل الحد الأدنى من العقاب لما وصفه بالجرائم الإسرائيلية.

وذكر أمام حشد ضخم من المصلين أن إيران “لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها” في مواجهة إسرائيل.

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