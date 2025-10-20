خامنئي يرفض عرض ترامب للحوار وينفي تدمير قدرات إيران النووية

2دقائق

دبي (رويترز) – رفض آية الله علي خامنئي‭‭‭ الزعيم الأعلى الإيراني ‭‭‬‬‬‬‬يوم الاثنين عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مرة أخرى، ونفى تصريحات لترامب أكد فيها أن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران النووية.

وعقدت طهران وواشنطن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي لكنها توقفت عند نشوب حرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو حزيران قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله “ترامب يقول إنه صانع صفقات، لكن إذا جاءت الصفقة مصحوبة بالإكراه ونتيجتها محددة مسبقا، فهي ليست صفقة وإنما فرض واستقواء”.

وقال ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه سيكون من الرائع أن تتمكن واشنطن من التفاوض على “اتفاق سلام” مع طهران، وذلك بعد بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف خامنئي “يقول الرئيس الأمريكي بفخر إنهم قصفوا القطاع النووي الإيراني ودمروه. حسنا، استمروا في أحلامكم!”.

وتابع قائلا “ما علاقة أمريكا بما إذا كانت إيران تمتلك منشآت نووية؟ هذه التدخلات غير لائقة وخاطئة وقسرية”.

وتتهم قوى غربية إيران بمحاولة تطوير قنبلة نووية سرا من خلال تخصيب اليورانيوم، وتطالبها بوقف تلك الأنشطة بالكامل. وتنفي طهران سعيها لاستغلال التخصيب في تطوير سلاح نووي، وتؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية فقط.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)