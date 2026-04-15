خبراء الأمم المتحدة ينددون بقصف إسرائيل للبنان
15 أبريل نيسان (رويترز) – قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن خبراء المنظمة الدولية نددوا اليوم الأربعاء بقصف إسرائيل للبنان مطلع هذا الشهر واصفين إياه “بالعدوان غير المشروع وحملة القصف العشوائي”.
ونقل المجلس عن الخبراء قولهم في بيان “هذا ليس دفاعا عن النفس، بل هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدمير متعمد لآفاق السلام وإهانة للتعددية والنظام الدولي الذي تقره الأمم المتحدة”.
وشنت إسرائيل أعنف غاراتها على لبنان منذ اندلاع الصراع مع جماعة حزب الله الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا في الثامن من أبريل نيسان، وذلك بعد أن استأنفت الجماعة المدعومة من إيران إطلاق هجمات صاروخية على شمال إسرائيل عقب إعلان اتفاق بوقف إطلاق النار لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لبنان غير مشمول بهذا الاتفاق.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)