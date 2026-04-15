The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

خبراء الأمم المتحدة ينددون بقصف إسرائيل للبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

15 أبريل نيسان (رويترز) – قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن خبراء المنظمة الدولية نددوا اليوم الأربعاء بقصف إسرائيل للبنان مطلع هذا الشهر واصفين إياه “بالعدوان غير المشروع وحملة القصف العشوائي”.

ونقل المجلس عن الخبراء قولهم في بيان “هذا ليس دفاعا عن النفس، بل هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدمير متعمد لآفاق السلام وإهانة للتعددية والنظام الدولي الذي تقره الأمم المتحدة”.

وشنت إسرائيل أعنف غاراتها على لبنان منذ اندلاع الصراع مع جماعة حزب الله الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا في الثامن من أبريل نيسان، وذلك بعد أن استأنفت الجماعة المدعومة من إيران إطلاق هجمات صاروخية على شمال إسرائيل عقب إعلان اتفاق بوقف إطلاق النار لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لبنان غير مشمول بهذا الاتفاق.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

